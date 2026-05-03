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«Soy el responsable»: Marc Skinner asume la culpa mientras la mala racha del Manchester United femenino sigue destruyendo las esperanzas de clasificarse para la UWCL
Las esperanzas se desvanecen rápidamente
El United necesitó un gol agónico de Lea Schuller en el descuento para empatar 1-1 contra el Brighton el sábado 2 de mayo en Leigh Sports Village. El equipo de Skinner solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos, una racha negativa que sigue a su éxito continental de febrero. El United es cuarto en la Superliga Femenina, a un punto del Arsenal pese a haber jugado más partidos.
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Afrontar la frustración
Tras el partido, Skinner admitió las críticas: «Lo oigo, lo siento. Soy el responsable. Acepto las críticas y trabajo sin descanso para impulsar este club. Hoy nadie está más decepcionado que yo por no haber sumado los tres puntos».
Inversión y evolución
Aunque a Skinner le queda un año de contrato, admitió que el club debe adaptarse al fuerte crecimiento de la inversión de otros equipos de la liga, tanto superiores como inferiores. Añadió: «Vemos la inversión y la estrategia a nuestro alrededor. Ya no basta mirar solo a los de arriba; también debemos vigilar a los de abajo.
«Todos se fijan en lo negativo, pero este equipo también crece mucho. Debemos reflexionar. En verano revisaremos a dónde van los recursos y cómo los usamos, para mantenernos en el grupo de arriba y evitar que los de abajo nos alcancen».
- AFP
Una época para la reflexión
El destino del United ya no depende de ellos: al Arsenal le bastan tres puntos en sus cuatro últimos partidos para eliminar las opciones de los Red Devils de alcanzar la Liga de Campeones. La temporada cierra con una difícil visita al Chelsea el 16 de mayo, equipo que ya les eliminó en copas. Con rivales como Brighton y London City Lionesses aumentando su presupuesto, Skinner afronta un verano clave para evitar que el United pierda su sitio entre la élite.