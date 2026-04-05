Sorteo de las semifinales de la FA Cup: el Chelsea se enfrentará al Leeds en Wembley, mientras que el Southampton, el equipo revelación de la Championship, se medirá al Manchester City

El partido más destacado del sorteo de semifinales enfrentará al Chelsea y al Leeds United en un duelo que evoca recuerdos de una de las rivalidades más legendarias del fútbol inglés. El Leeds se clasificó para las semifinales tras un caótico encuentro de cuartos de final contra el West Ham United en el London Stadium, que culminó con una dramática victoria en la tanda de penaltis.

El sorteo se llevó a cabo en directo tras ese partido, en el que se decidió el destino de los cuatro contendientes restantes. Para el Leeds, el viaje a Wembley supone un hito importante en su historia reciente, mientras que el Chelsea buscará reafirmar su dominio en una competición que ya ha ganado en ocho ocasiones.



