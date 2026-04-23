Según el Financial Times, un enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump propuso sustituir a Irán por Italia debido al conflicto en Oriente Medio. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán participará en la fase final en Estados Unidos, México y Canadá del 19 de junio al 11 de julio.
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«Puedo confirmar que he propuesto a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial», afirma Paolo Zampolli, colaborador italiano de Trump, según el Financial Times.
Para él, esto sería «un sueño». Según el informe, la idea también busca reparar la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deteriorada tras los ataques del magnate al papa León XIV.
Italia quedó eliminada en la repesca ante Bosnia-Herzegovina. Irán integra el Grupo G del Mundial, con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; su sede será Tucson, Arizona.