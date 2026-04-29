Sorpresa en la sucesión de Kuntz: el HSV ficharía jugadores del Bayern

El HSV busca un director deportivo tras la sorpresiva partida de Stefan Kuntz a finales de 2025. Según Sport Bild, una agencia de headhunting contactó a Krüger tras analizar el perfil requerido por el club.

La exjugadora de la Bundesliga, de 40 años, apareció en la lista corta y luego pasó a la final con buenos resultados.

Durante los cuatro meses de búsqueda, el club también valoró a Sebastian Kehl (46), exdirector deportivo del BVB, y a Claus Costa (41), actual director deportivo del HSV.