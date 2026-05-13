Según el periodista Raúl Varela, de Radio Marca, el Madrid considera al exentrenador de la Bundesliga Pellegrino Matarazzo como alternativa a «The Special One» si fracasa el fichaje del portugués.
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¿Sorpresa en el banquillo? El Real Madrid estudia a un exentrenador de la Bundesliga como plan B para José Mourinho
Según estas informaciones, la directiva de Florentino Pérez baraja varias opciones para sustituir a Álvaro Arbeloa. El Real Madrid valora la moderna filosofía de juego de Matarazzo, muy popular entre los blancos.
Sin embargo, su llegada al Real Madrid parece poco probable. En la capital española apuestan por Mourinho como nuevo técnico, y según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el acuerdo ya está cerrado.
El anuncio oficial podría llegar la próxima semana, y el técnico portugués cuenta con una cláusula de rescisión de tres millones de euros en su contrato con el Benfica, vigente hasta 2027.
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Matarazzo ganó la Copa del Rey con la Real Sociedad
Matarazzo, exentrenador del VfB Stuttgart y del TSG Hoffenheim, fichó por la Real Sociedad en diciembre de 2025 y tiene contrato hasta 2027. Bajo su mando, el equipo vasco superó la crisis, regresó a los puestos altos de la clasificación y ganó la Copa del Rey.
Gracias a ello, la Real Sociedad jugará la próxima Europa League pese a ocupar el octavo lugar en LaLiga.