Sorpresa: el Manchester United quiere fichar a un delantero holandés que no jugaba en el Aston Villa y se fue en enero

Aunque Malen es ahora uno de los delanteros más comentados de Europa, su etapa con Emery en Villa Park fue discreta. Al hablar de su marcha y posterior éxito, el entrenador del Villa admitió esta semana que la presencia de Ollie Watkins dificultó que el holandés encontrara su ritmo en el club.

“Es una cesión con opción de compra que la Roma ejercerá por sus buenos resultados. Me alegro mucho por él, es un gran chico y un gran jugador. Aquí competía con Watkins y jugaba menos de lo que merecía. A veces actuaba junto a él, pero ahora ha encontrado su sitio en la Roma, ha jugado todos los partidos y marca goles. Me alegro mucho por él, es un gran chico y espero que siga así», concluyó Emery.