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1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¿Sorpresa con Said El Mala? Se plantea un traspaso especial para la estrella del 1. FC Köln

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S. El Mala
FC Colonia
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Al parecer, el 1. FC Köln podrá contar con su delantero estrella, Said El Mala, también la próxima temporada.

Según el Express, se estudia un traspaso especial para el fichaje del jugador de 19 años por la Premier League, considerado muy probable.

  • Es probable que El Mala sea vendido en verano, pero que el comprador lo ceda al FC por un año. Chelsea y Brighton son los más interesados.

    En Colonia, según Express, están «totalmente tranquilos»: El Mala tiene contrato con el 13.º de la Bundesliga hasta 2030 y no hay cláusula de rescisión. Recientemente, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, afirmó que aún no hay ofertas serias por el internacional sub-21 alemán y recordó que «¡la iniciativa está en manos del 1. FC Köln!».

    Con este modelo, El Mala seguiría un año más en su entorno habitual antes de dar el salto, siempre que el FC se mantenga en Primera.

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  • Said El MalaGetty Images

    1. FC Köln: Said El Mala podría dar un salto salarial en el Brighton

    El Brighton quiere fichar a El Mala y le ofrece un notable aumento salarial. Además, su hermano Malek, jugador del filial del FC, podría incluirse en la operación.

    Pese a los rumores, El Mala se centra en el final de temporada y en evitar el descenso con los “corderos”. Según el Express, ha pedido a sus padres que no le hablen de nuevas ofertas en las próximas semanas.

    El FC lo fichó en 2024 al Viktoria Köln y luego lo cedió un año a Tercera. La temporada pasada se incorporó al primer equipo y se convirtió en un jugador clave, aunque no siempre fue titular. Gracias a sus buenas actuaciones, en noviembre recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Alemania y, si acaba la temporada en buen nivel, podría tener opciones de ir al Mundial.

    En Colonia se ha afianzado en el once y suma 11 goles y 4 asistencias en 31 partidos; con tres tantos en los últimos cuatro encuentros, puede ser clave en la recta final, donde el equipo mantiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso a cinco jornadas del cierre.

  • Said El Mala: El calendario restante en la lucha por el descenso con el 1. FC Köln


    Jornada

    Fecha

    Rival

    30

    Viernes, 17 de abril

    FC St. Pauli (A)

    31

    Sábado 25 de abril

    Bayer Leverkusen (C)

    32

    Sábado 2 de mayo

    Union Berlin (F)

    33

    Domingo 10 de mayo

    1. FC Heidenheim (local)

    34

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern de Múnich (F)