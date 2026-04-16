¿Sorpresa con Arne Slot? Se revelan los supuestos planes del Liverpool FC para el puesto de entrenador

Slot llegó al Liverpool en 2024 tras la salida de Jürgen Klopp. En su primera temporada ganó la liga y empezó la segunda con cinco victorias seguidas.

Sin embargo, los problemas se acumularon y la defensa del título en la Premier se descartó pronto. Tras caer eliminado de la EFL Cup y, después de la debacle ante el City, de la FA Cup, la única esperanza de título quedaba en la Liga de Campeones.

En cuartos de final contra el PSG, dos derrotas por 0-2 sentenciaron la eliminatoria y, tras el partido de vuelta, Slot recibió duras críticas por su once. Sorprendió la inclusión del delantero Alexander Isak, recién recuperado de una lesión de tres meses, mientras Mohamed Salah y Cody Gakpo esperaban en el banquillo.

El técnico argumentó que prefirió reservarlo para una eventual prórroga, pues el sueco, recién recuperado de una larga lesión, podría haber sufrido un bajón físico. «Dejarle 45 minutos y valorar en el descanso si añadía cinco o diez más era una opción», admitió Slot, que reemplazó a Isak —prácticamente desaparecido— por Gakpo en la segunda parte.

El exjugador del Liverpool Dietmar Hamann criticó la decisión: «Si Isak lleva tres meses sin jugar y luego se mide al mejor equipo de Europa, es el momento de hacerlo. Y Slot no le da minutos por si no aguanta la prórroga. Tengo que decir con toda sinceridad: le tenía un gran respeto a este hombre, pero nunca había oído algo así», se quejó Hamann en Sky y añadió: «No sé si ha habido algo así alguna vez. Probablemente sí, pero no en la Liga de Campeones».