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Yosua Arya

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Sorprendentemente, Vinicius Junior ya tenía un «acuerdo» para fichar por el Barcelona antes de ir al Real Madrid

Vinicius Junior
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Barcelona vs Real Madrid
Primera División

El expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha revelado que el club tuvo un acuerdo preliminar para fichar a Vinicius Junior antes de que lo hiciera el Real Madrid. El extremo brasileño acabó en el Santiago Bernabéu tras recibir una oferta económica más atractiva.

  • El Barcelona llegó a tener un acuerdo preliminar por Vinicius

    Bartomeu reveló que el Barcelona había alcanzado un acuerdo preliminar para fichar a Vinicius cuando aún jugaba en Brasil. El expresidente azulgrana explicó que el club ya había conversado con sus representantes y familia. Consideraban al joven brasileño uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial e intentaron asegurarse su fichaje cuanto antes. Sin embargo, la operación nunca se concretó.

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    Bartomeu explica cómo el Madrid se llevó el gato al agua

    El Real Madrid intervino y acordó con el Flamengo en mayo de 2017 fichar al joven de 16 años; el traspaso se oficializó en julio de 2018, al cumplir los 18. Bartomeu admitió que el Barcelona ya tenía avances en las negociaciones, pero el Madrid ofreció más y se quedó con el jugador.

    «Vinicius Jr nos interesaba (al Barça)», declaró Bartomeu a ESPN Deportes. «Hablamos con su familia y sus agentes, y había un acuerdo inicial. Es posible que el Madrid hiciera una oferta mejor que la del Barça y se llevara a Vinicius».

  • Una oportunidad perdida que marcó el rumbo de una rivalidad

    Desde entonces, Vinicius se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del Real Madrid. En ocho temporadas con el primer equipo ha marcado 127 goles y dado 100 asistencias en 372 partidos. Fue clave en varios títulos de La Liga y la Liga de Campeones, incluido el gol de la final de 2022 contra el Liverpool. Su evolución de joven promesa a estrella mundial lo confirma como uno de los delanteros más peligrosos de Europa.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Clásico, con el título en juego

    El Barcelona de Hansi Flick lidera La Liga con 11 puntos de ventaja a falta de cuatro jornadas. Un punto en este partido le daría el título. Los blaugranas pueden asegurarlo este fin de semana ante el Real Madrid en el Camp Nou.

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