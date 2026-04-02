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¡Sonia Bompastor tiene pruebas! La furiosa entrenadora del Chelsea saca el móvil en una entrevista después de que Katie McCabe, del Arsenal, quedara impune por tirarle del pelo a Alyssa Thompson, lo que supuso la eliminación de las Blues de la Liga de Campeones
Bompastor saca su móvil para señalar un error del VAR
Los sueños europeos del Chelsea terminaron con un sabor agridulce en Stamford Bridge. A pesar de la victoria por 1-0 conseguida esa noche gracias al gol de Sjoeke Nusken en el minuto 94, el Chelsea cayó por 3-2 en el global ante su rival londinense, el Arsenal. Sin embargo, el resultado quedó eclipsado por un polémico incidente en el que se vieron envueltos McCabe y Thompson y que, de alguna manera, pasó desapercibido para los árbitros.
El furioso entrenador del Chelsea exige explicaciones
Frustrada por la falta de intervención del VAR, Bompastor —que fue expulsada durante el partido por sus protestas— tomó la inusual decisión de sacar su smartphone en una entrevista posterior al partido. Utilizó el dispositivo para reproducir las imágenes ante las cámaras, insistiendo en que el evidente tirón de pelo a su joven extremo estadounidense merecía una tarjeta roja directa.
«Me he traído el teléfono. No sé si se ve, y probablemente no sea algo habitual», dijo Bompastor mientras mostraba la pantalla. «Pero si miran este vídeo, y no sé si pueden… Miren, pero para mí es claramente una tarjeta roja para la jugadora del Arsenal. Le está tirando del pelo a Alyssa. Así que creo que, para mí, es otra vez el VAR, que no es capaz de revisar esa situación. No sé para qué tenemos el VAR».
En cuanto a la reacción de Thompson, según cita la BBC, Bompastor dijo: «Estaba llorando. Lo está dando todo en el campo en ambos partidos y no es suficiente; cuando estás jugando al fútbol y alguien te tira del pelo, es horrible. Por supuesto, estaba llorando y muy afectada por esa situación y por el resultado».
La aclaración de McCabe
Cuando las imágenes del altercado se hicieron virales, McCabe recurrió a las redes sociales para dar su versión de los hechos. La defensa irlandesa insistió en que no hubo ninguna intención maliciosa en el contacto y publicó en Instagram: «Solo quiero aclarar que realmente estaba intentando agarrar la camiseta; nunca querría tirarle del pelo a nadie. Todo mi respeto para Thompson».
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¿Y ahora qué?
El Chelsea debe ahora lamerse las heridas y centrarse rápidamente en la Superliga Femenina y en las competiciones de copa nacionales. Actualmente ocupa el segundo puesto de la WSL, a nueve puntos del líder, el Manchester City, mientras que el Arsenal es tercero con 38 puntos, tras haber disputado dos partidos menos. Las Blues se enfrentarán al Tottenham en los cuartos de final de la FA Cup el lunes.