¡Sonia Bompastor tiene pruebas! La furiosa entrenadora del Chelsea saca el móvil en una entrevista después de que Katie McCabe, del Arsenal, quedara impune por tirarle del pelo a Alyssa Thompson, lo que supuso la eliminación de las Blues de la Liga de Campeones

Frustrada por la falta de intervención del VAR, Bompastor —que fue expulsada durante el partido por sus protestas— tomó la inusual decisión de sacar su smartphone en una entrevista posterior al partido. Utilizó el dispositivo para reproducir las imágenes ante las cámaras, insistiendo en que el evidente tirón de pelo a su joven extremo estadounidense merecía una tarjeta roja directa.

«Me he traído el teléfono. No sé si se ve, y probablemente no sea algo habitual», dijo Bompastor mientras mostraba la pantalla. «Pero si miran este vídeo, y no sé si pueden… Miren, pero para mí es claramente una tarjeta roja para la jugadora del Arsenal. Le está tirando del pelo a Alyssa. Así que creo que, para mí, es otra vez el VAR, que no es capaz de revisar esa situación. No sé para qué tenemos el VAR».

En cuanto a la reacción de Thompson, según cita la BBC, Bompastor dijo: «Estaba llorando. Lo está dando todo en el campo en ambos partidos y no es suficiente; cuando estás jugando al fútbol y alguien te tira del pelo, es horrible. Por supuesto, estaba llorando y muy afectada por esa situación y por el resultado».