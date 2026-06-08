¿Soñaba el Real Madrid con fichar a Lionel Messi para que jugara junto a Cristiano Ronaldo? Un expresidente explica por qué el traspaso que habría reunido a los dos mejores de la historia era «imposible»

Calderón fichó a Ronaldo por el Real Madrid en 2009 por 80 millones de libras (107 millones de dólares), entonces récord mundial. Aunque el portugués era el objetivo principal, la figura de Messi, su eterno rival en el Barcelona, planeaba sobre el fútbol español.

Calderón admitió que soñaba con juntarlos en un mismo equipo, lo que habría sido la cima del éxito deportivo. Sin embargo, la feroz rivalidad entre los dos clubes más grandes de España hace ese sueño casi imposible.