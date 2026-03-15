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«Son solo rumores»: Michael Carrick reacciona después de que Wayne Rooney instara al Manchester United a nombrar al excentrocampista entrenador titular
Rooney apoya a Carrick para el puesto en el United
Las peticiones para que Michael Carrick se haga cargo del Manchester United de forma permanente se intensificaron tras la victoria del domingo por 3-1 sobre el Aston Villa. Rooney declaró a BBC Radio 5 Live que el excentrocampista es la persona adecuada para dirigir el club.
«Al cien por cien, debería [conseguir el puesto]. Ya lo he dicho. Sabía que esto iba a pasar con Michael Carrick. Lo conozco muy bien. Conozco su carácter, su personalidad», afirmó. «Se necesitaba alguien con la cabeza fría, pero alguien que conociera el club y a los jugadores necesitaba darles cariño, y él se lo ha dado. Hemos visto a los jugadores jugar con más calidad, más unidos como equipo, y parecen un equipo muy fuerte. Para mí, ¿por qué cambiar? Tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier entrenador del Manchester United tras tantos partidos. Para mí, tiene que conseguir el puesto».
- AFP
Carrick hace caso omiso de los rumores sobre su futuro como entrenador
A pesar del elogioso respaldo del máximo goleador histórico del United, Carrick se niega a dejarse llevar por el entusiasmo. Con siete victorias en nueve partidos, el entrenador interino ha situado a los Red Devils seis puntos por delante del Chelsea en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
Cuando se le preguntó sobre descartar conversaciones futuras, se rió. «No hay tanto ruido... Solo es ruido si lo escuchas», dijo. «No me afecta en absoluto. Estoy haciendo lo mejor que puedo, me encanta, y seguimos luchando por más. Pase lo que pase, pasará».
Fernandes brilla bajo la dirección del entrenador interino
Un factor clave de este éxito es Bruno Fernandes, quien alcanzó un hito histórico contra el Villa. El mediapunta portugués se convirtió en el tercer jugador en la historia del United en la Premier League en alcanzar los 100 goles y las 100 asistencias, junto a Rooney y Ryan Giggs.
Fernandes asistió a Casemiro y a Matheus Cunha, sumando 16 en lo que va de temporada. «Bruno lleva mucho tiempo haciéndolo», señaló Carrick. «En los momentos importantes, suele estar ahí. Quizá pueda batir el récord en una sola temporada... Sucede de forma natural, pero si lo hace, nos habrá creado goles, así que estaré contento».
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¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El United ocupa cómodamente la tercera posición de la Premier League con 54 puntos en 30 partidos. Esto le sitúa en una posición privilegiada para clasificarse para la Liga de Campeones, con una ventaja de tres puntos sobre el Villa, cuarto clasificado, y seis puntos de ventaja sobre el Chelsea.
El equipo de Carrick afronta los ocho partidos que quedan de liga para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Recibirá al Leeds United, al Brentford, al Liverpool y al Nottingham Forest, además de visitar al Bournemouth, al Chelsea y al Sunderland, y de disputar el duelo decisivo de la última jornada en Brighton.
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