AFP
Traducido por
«¡Somos los campeones!»: Pape Gueye se niega a entregar la medalla de la Copa Africana de Naciones tras el retiro del título a Senegal por parte de la CAF
Un centrocampista impugna la decisión de la CAF de declarar la derrota por incomparecencia
La polémica por la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos crece. Gueye critica a los organismos rectores. La CAF dio el partido por perdido a Senegal por no presentarse, pero el fútbol mundial aguarda ahora el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Pese a ello, el jugador insiste en que debe valer el resultado del campo.
La final se interrumpió brevemente tras la protesta senegalesa por un penalti tardío, pero el centrocampista insiste en que el marcador final es legítimo.
- AFP
Gueye aclara los rumores sobre la devolución de la medalla
Tras el partido, uno de los temas más polémicos ha sido la situación de las medallas de los ganadores. Aunque algunas informaciones apuntaban a que el equipo podría verse obligado a devolverlas, Gueye ha descartado por completo esa posibilidad y ha aclarado que los comentarios previos de su compañero Idrissa Gana Gueye se malinterpretaron.
«¿Nos sentimos campeones? Sí, porque somos los campeones de África», declaró a L'Equipe. «Ganamos la final en el campo y todos lo vieron. Hubo incidentes y una interrupción, pero el partido siguió. Cuando pitó el penalti, ningún marroquí quería parar el partido; todos querían lanzarlo.
¿Por qué insistir, entonces, en el resultado? Las medallas son nuestras. ¿Devolverlas, como dijo Idrissa Gueye? ¡Imposible! ¡Le dije que no pienso renunciar a la mía! Todo el mundo sabe que Senegal ganó la copa».
Mane demuestra su liderazgo en el caos de los últimos minutos
La final se vio interrumpida cuando Senegal abandonó brevemente el campo en protesta. Gueye admitió que la imagen no fue buena, pero elogió a Sadio Mané por asegurar que el equipo terminara el partido pese a la injusticia percibida.
«Quizá no fue el mejor ejemplo abandonar el terreno de juego, pero cuando te ves sometido a una injusticia, con la presión del partido, y encima es una final», explicó Gueye. «Sadio nos dijo que volviéramos, que íbamos a jugar como hombres y que, si íbamos a perder, así son las cosas. Todos le hicimos caso: penalti parado, prórroga y mi gol».
- AFP
La batalla legal se traslada al TAS
La situación sigue en el aire tras el traslado del caso al TAS. Hasta que haya sentencia, los registros seguirán en disputa, pero Gueye y sus compañeros creen que su actuación durante los 120 minutos supera cualquier tecnicismo.
Mientras tanto, Senegal afronta un periodo de incertidumbre y debe mantener la concentración pese a las distracciones fuera del campo. Con el Mundial cerca, los Leones de Teranga deben canalizar ese espíritu de lucha hacia la próxima competición norteamericana, donde integran el Grupo I junto a Francia, Noruega e Irak.