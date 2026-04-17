«¡Somos los campeones!»: Pape Gueye se niega a entregar la medalla de la Copa Africana de Naciones tras el retiro del título a Senegal por parte de la CAF

Tras el partido, uno de los temas más polémicos ha sido la situación de las medallas de los ganadores. Aunque algunas informaciones apuntaban a que el equipo podría verse obligado a devolverlas, Gueye ha descartado por completo esa posibilidad y ha aclarado que los comentarios previos de su compañero Idrissa Gana Gueye se malinterpretaron.

«¿Nos sentimos campeones? Sí, porque somos los campeones de África», declaró a L'Equipe. «Ganamos la final en el campo y todos lo vieron. Hubo incidentes y una interrupción, pero el partido siguió. Cuando pitó el penalti, ningún marroquí quería parar el partido; todos querían lanzarlo.

¿Por qué insistir, entonces, en el resultado? Las medallas son nuestras. ¿Devolverlas, como dijo Idrissa Gueye? ¡Imposible! ¡Le dije que no pienso renunciar a la mía! Todo el mundo sabe que Senegal ganó la copa».