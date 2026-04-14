Solo tres grandes clubes pueden ficharlo, y la preocupación persiste: se revelan nuevos detalles sobre la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck en el BVB

Sky informó que el FC Bayern Múnich, pese a su interés en Schlotterbeck, no está entre las excepciones que podrían activar la cláusula este verano.

El viernes renovó su contrato hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión que podría activar tras el Mundial de 2026.

El central aspira a destacar con Alemania y dar el salto a un grande este verano.

Liverpool y Madrid podrían necesitar centrales: Ibrahima Konaté no ha renovado y Virgil van Dijk ya tiene 34 años. En el Real Madrid vencen los contratos de Antonio Rüdiger y David Alaba, y al menos al austriaco no se le ofrecerá renovación. Además, Eder Militao sufre lesiones graves con frecuencia. Como alternativa, el club cuenta con dos jóvenes centrales: Dean Huijsen y Raúl Aeencio.