El legendario portero del Bayern Múnich fue titular por 137.ª vez en la Liga de Campeones, en el partido de vuelta de cuartos contra el Real Madrid, superando a Lionel Messi (136). Thomas Müller ocupa el noveno puesto con 119 partidos como titular.
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Solo le queda uno por delante: Manuel Neuer, del FC Bayern, supera a Lionel Messi ante el Real Madrid y persigue un récord histórico
Sin embargo, el líder indiscutible sigue siendo, por ahora, Iker Casillas, con 149 partidos como titular en la máxima competición europea con el Real Madrid. Si Neuer renueva con el Bayern, juega las posibles semifinales y final de esta temporada y mantiene su nivel, podría amenazar el récord del español.
Solo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Bayern tiene garantizados ocho partidos la próxima temporada, a los que probablemente se añadirán algunos de eliminatoria. Así pues, el jugador de 40 años aún podría optar al récord.
Sin embargo, probablemente no basará en ello su decisión de futuro, aún pendiente. Ya lo indicó el martes en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid, al asegurar que la posibilidad de ganar el título no influirá en su elección.
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Neuer podría renovar con el Bayern; Urbig tendría más minutos.
Neuer afirmó que pronto anunciará su decisión junto al club. «No tardaré mucho en armarme de valor y decidir. Entonces hablaré con el club».
Los directivos del Bayern ya indicaron que aceptarían extender su contrato un año más si él lo desea. Neuer ha repetido que escuchará a su cuerpo antes de decidir.
Según Sport Bild, la renovación por un año es “probable”, aunque el club quiere que el campeón del mundo de 2014 juegue menos la próxima temporada. Su sustituto, Jonas Urbig, disputaría más partidos para prepararse para la era posterior a Neuer. Se estima que el guardameta de 22 años disputaría unos 20 encuentros.
Esta temporada ya ha jugado 14 partidos, aprovechando la baja de Neuer por lesiones musculares que le hicieron perderse seis encuentros a principios de año.
Liga de Campeones: Manuel Neuer persigue el récord de Casillas
Puesto Jugadores Partidos como titular en la Champions Club 1 Iker Casillas 149 Real Madrid 2 Manuel Neuer 137 FC Bayern 3 Lionel Messi 136 FC Barcelona 4 Sergio Ramos 129 Real Madrid 5 Xavi 126 FC Barcelona 6 Raúl 123 Real Madrid 7 Sergio Busquets 121 FC Barcelona 8 Gerard Piqué 120 FC Barcelona 9 Thomas Müller 119 FC Bayern 10 Ryan Giggs 118 Manchester United