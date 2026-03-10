«Siempre he respetado mucho a Usyk por sus logros deportivos y he dicho: "Oye, no rehúye los retos y es un hombre de palabra". Pero solo le interesa el dinero, todo lo demás le da igual. Ahora lo he vuelto a notar de forma muy clara», declaró Kabayel en una entrevista con RTL/ntv y sport.de.
«Solo le importa el dinero»: la estrella del boxeo Agit Kabayel arremete contra Oleksandr Usyk
El peso pesado Usyk había presentado anteriormente en la revista The Ring sus planes para los que se supone que serán los tres últimos combates de su carrera. En ellos quiere enfrentarse a Rico Verhoeven, al ganador del combate entre Fabio Wardley y Daniel Dubois, y a su viejo rival Tyson Fury.
¿Se producirá el combate entre Kabayel y Usyk?
La federación mundial WBC había presionado recientemente al ucraniano para que defendiera su título contra Kabayel en breve. El boxeador de 33 años celebró en enero su 27.ª victoria en 27 combates profesionales contra el polaco Damian Knyba.
«¿Cómo es posible que no quiera enfrentarse al número 1 del ranking, su retador obligatorio? Es triste que prefiera pelear por tercera vez contra Dubois o Fury, a pesar de que ya les ha ganado dos veces a cada uno», declaró Kabayel.