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«¡Solo intentaba ver si le habían hecho falta a David Raya!». Wojciech Szczesny afirma que pensaba en el Arsenal mientras sus compañeros del Barcelona se preparaban para el Clásico contra el Real Madrid
La distracción de Szczesny durante el Clásico
El Barcelona venció 2-0 al Real Madrid y ganó la Liga, pero el portero Szczesny admitió que, antes del partido, su atención estaba dividida. Mientras sus compañeros se concentraban en el clásico, el exarquero del Arsenal seguía el partido del Arsenal en Londres.
Los Gunners disputaban un partido de alto riesgo en la Premier contra el West Ham, y el portero, aún seguidor de su antiguo equipo, no pudo resistirse a consultar el resultado. Tras la celebración del título del Barça, admitió su peculiar preparación para la final española.
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En defensa de la polémica sobre el VAR de Raya
El momento que llamó la atención de Szczesny fue una jugada dramática al final del partido en la que intervino el actual portero del Arsenal, David Raya.
Cuando el West Ham vio anulado un posible empate por falta sobre el guardameta español, Szczesny analizó las repeticiones para comprobar si los árbitros habían protegido a su compañero.
«Antes del partido, todos hablaban del Clásico y yo solo trataba de averiguar si le habían hecho falta a Raya», declaró Szczesny a Eleven Sports PL.
Al preguntarle si consideraba correcta la anulación del gol, el portero mostró solidaridad con su colega del Arsenal.
«Sí, lo fue», respondió Szczesny. «Se lo estás preguntando a un portero, así que… Sí, es falta. Le sujetaban el brazo y no podía saltar».
Agotado por la carrera del Arsenal hacia el título
Aunque está cerca del retiro tras jugar en grandes clubes europeos, Szczesny reconoce que ver al equipo de Mikel Arteta pelear por títulos le hace vivir una montaña rusa emocional.
Con el Arsenal aún en varias competiciones, el polaco admite que la presión por ganar la Premier y la final de la Champions le afecta tanto como a cualquier aficionado.
Al preguntarle si cree que los Gunners alcanzarán la gloria europea, se animó. «¡No me preguntes sobre eso!», respondió Szczesny. «No me preguntes todavía. Es difícil hablar de ello; ahora intento disfrutar de mi propia victoria, y esos dos trofeos que le quedan al Arsenal me están estresando bastante».
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Planes para la final de la Liga de Campeones
Szczesny, de 36 años, quiere celebrar el título liguero del Barcelona, pero ya piensa en la final de la Liga de Campeones. Viajará a Budapest para ver el partido contra el París Saint-Germain y apoyar a su exequipo.
El reportero de Eleven Sports, Radoslaw Przybysz, confirmó a través de las redes sociales que el portero estará en las gradas para la final.