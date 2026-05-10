Getty
Traducido por
«Solo hay uno»: el entrenador del Inter Miami pide proteger a Lionel Messi, quien sigue escribiendo la historia de la MLS
Messi bate el récord de la MLS
Lionel Messi batió el récord de la MLS al llegar a 100 participaciones en goles en solo 64 partidos, superando los 95 de Sebastián Giovinco.
El ocho veces Balón de Oro dio dos asistencias y marcó el gol decisivo en el 75’, sentenciando el encuentro. Su actuación llegó tras el colapso de los Herons en el Derbi de Florida contra Orlando City, y reafirmó que el veterano delantero es la clave en la lucha por títulos de Miami esta temporada.
- Getty Images Sport
Hoyos pide que se protejan los iconos
El entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, destacó el impacto de su superestrella y pidió a la liga y a los árbitros que protejan más a Messi, de 38 años: «Es un récord extraordinario, un hito. Y creo que debemos cuidarlo más, porque no hay muchos Leo Messi: solo hay uno».
El entrenador destacó que jugadores del calibre de Messi impulsan el crecimiento del fútbol en Norteamérica. «A esa clase de jugadores, como Messi, Rodri [De Paul], Suárez y otros de su nivel, debemos protegerlos», añadió Hoyos. «Llenan los estadios; ellos son los verdaderos protagonistas».
El dúo argentino encuentra el ritmo para el Mundial
Mientras Messi acaparaba los titulares, su compatriota De Paul recordó la clase que ayudó a Argentina a ganar el Mundial de Catar. De Paul abrió el marcador con una brillante volea tras un lanzamiento de falta bloqueado, y marcó el tono de una actuación dominante en Miami. El centrocampista ha sido un motor fundamental para Hoyos, aportando equilibrio junto a los jugadores más creativos del once.
«Se expresan de manera extraordinaria», dijo Hoyos sobre la pareja albiceleste. «Y cuando se expresan, desmontan cualquier defensa, cualquier situación de juego. Estamos hablando de gente que es crack, crack, crack». Con el Mundial de 2026 en el horizonte, ambos jugadores parecen estar alcanzando su mejor forma física en el momento perfecto para club y selección.
- Getty Images Sport
Suárez y Reguilón se suman a la fiesta
La goleada la completaron Luis Suárez, con una jugada característica junto a su antiguo compañero en el Barcelona, y Sergio Reguilón, exlateral de Manchester United y Real Madrid, que marcó en su regreso tras las lesiones. Los dos goles de Emilio Aristizábal, del Toronto, no pusieron en peligro el triunfo de un Miami arrollador.
Miami encara la recta final antes del parón internacional aún en la lucha por el Supporters' Shield pese a su mal inicio en el nuevo estadio. Para Messi fue solo otra tarde de trabajo, pero para Hoyos y la afición fue un capítulo único en la historia del fútbol.