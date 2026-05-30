Solo hay una gran pregunta: la estrella descartada de la DFB parece estar «interesada» en fichar por el FC Bayern

El FC Bayern buscaba un atacante polivalente para la banda izquierda o la punta y un lateral.

Sin embargo, el primer objetivo, Anthony Gordon, ya les dijo no: pese a que existía un principio de acuerdo, el inglés fichó por el Barcelona tras una oferta de 80 millones que el Bayern no igualó.

Pero no es el único frente abierto en el club más laureado de Alemania: también cobra fuerza, de forma sorprendente, la búsqueda de un nuevo central capaz de actuar en las bandas.