¡Solo Cristiano Ronaldo lo había conseguido antes! Harry Kane iguala el récord de CR7 tras la eliminación del Bayern de Múnich ante el PSG en la Liga de Campeones

Kane marcó en los dos partidos de octavos contra el Atalanta, en los dos de cuartos frente al Real Madrid y en la ida y vuelta ante el París Saint-Germain. Ronaldo consiguió lo mismo entre 2012 y 2013 con el Real Madrid.

Aun así, el Bayern no alcanzó la final tras perder 4-5 en París. La aventura europea del FCB termina, mientras el PSG se medirá al Arsenal en la final del 30 de mayo. Kane ya no podrá lograr un récord en solitario: anotar en la final.