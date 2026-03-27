El jugador de Hamburgo se impuso por 6-1 y 6-2 al argentino Francisco Cerundolo (n.º 18) en solo 65 minutos de juego y se enfrentará ahora a Jannik Sinner en las semifinales. Zverev había perdido recientemente contra el italiano, número dos del mundo, en la semifinal de Indian Wells por 2-6 y 4-6, sin tener ninguna oportunidad.
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¡Solo 65 minutos de partido! Alexander Zverev sigue los pasos de Jannik Sinner y se clasifica rápidamente para las semifinales de Miami
«Simplemente me he sentido muy bien», declaró Zverev, que celebró su cuarta victoria consecutiva contra Cerundolo: «Llevo todo el año diciendo que intento jugar de forma más agresiva. Tengo la sensación de que hoy ha salido a la perfección».
Con esta victoria, el campeón olímpico de Tokio alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales tanto en Indian Wells como en Miami en la misma temporada. El duelo contra Sinner, que venció por 6-2 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe (n.º 19), supone ahora «la prueba más dura», afirmó Zverev: «Tengo muchas ganas de que llegue. Me siento bastante bien, espero que siga así».
Zverev espera ganar a Sinner
Sinner y él habían tenido «algunos partidos muy reñidos en los últimos años, incluso en los últimos meses», dijo Zverev: «Todos se decidieron a su favor, así que simplemente espero que esta vez el resultado sea diferente. En Indian Wells jugué muy mal».
Zverev es el último alemán que queda en el torneo de Miami. Eva Lys, Ella Seidel y Tatjana Maria en la categoría femenina, así como Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y Daniel Altmaier en la masculina, ya habían caído en la primera ronda. Laura Siegemund quedó eliminada en la segunda ronda.