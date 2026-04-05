Los partidos de La Liga se convirtieron en un escenario para que dos delanteros, que habían salido abatidos de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026, recuperaran el equilibrio, antes de marcar rápidamente dos goles decisivos contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
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Sobre las ruinas del Real Madrid y el Atlético... La Liga cura las heridas de Moriki y Lewandowski
El sueño perdido
Fidat Moriki llevó a la selección de Kosovo a la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 tras una emocionante victoria por 4-3 sobre Eslovaquia en Bratislava, quedando así a solo un partido de hacer realidad el sueño histórico de clasificarse por primera vez para el Mundial.
Sin embargo, la selección de Kosovo cayó en la final disputada en su propio terreno, en Pristina, ante Turquía por un gol a cero, con lo que el sueño histórico se esfumó ante la afición del estadio Fadil Vokri en una noche dominada por las lágrimas de los jugadores, encabezados por el capitán Moriki.
El propio Moriki resumió ese periodo diciendo que había vivido dos semanas muy difíciles, que comenzaron con un penalti fallado con el Real Mallorca en la derrota ante el Elche en el minuto 92, en la lucha por evitar el descenso, y que luego perdió la final de la repesca con Kosovo, con lo que se esfumó el sueño del Mundial, que describió como el mayor sueño de su vida.
El Real Madrid cayó derrotado
Pocos días después de la decepción de la eliminatoria, Moriki encontró la oportunidad perfecta para curar todas las heridas al liderar al Mallorca hacia una histórica victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en La Liga.
El Mallorca se adelantó primero gracias a un gol de Manu Morlanes, antes de que el Real Madrid empatara en el minuto 88 por medio de Éder Militão, pero Moriki apareció en el minuto 91 para lanzar un potente disparo que decidió el partido en el último suspiro.
El gol de Moriki fue decisivo en la lucha por la permanencia, sobre todo porque los jugadores del Mallorca ya sabían de antemano que sacar puntos ante el Real Madrid sería difícil.
Moriki señaló: «Cuando haces cuentas antes del partido, pones un cero frente al Real Madrid, incluso si juegas en casa; hay que ser sinceros. Conseguir los tres puntos significa que hemos hecho un gran partido y que hemos trabajado bien esta semana».
Un corazón roto por Polonia
Por otro lado, Robert Lewandowski vivió una decepción similar con la selección de Polonia, después de que las «Águilas Blancas» no lograran clasificarse para el Mundial de 2026 al caer derrotadas ante Suecia por 3-2 en la final de la repesca europea, disputada en Estocolmo.
La derrota provocó una gran tristeza en el capitán de la selección, quien insinuó la posibilidad de retirarse del fútbol internacional, tras una carrera histórica que le ha convertido en el máximo goleador de su país.
El regreso de la sonrisa
Pero el veterano delantero polaco no tardó mucho en recuperar su olfato goleador: pocas horas después de la decepción de la eliminatoria, volvió a la Liga con la camiseta del Barcelona en un partido decisivo contra el Atlético de Madrid.
En un partido muy igualado que se encaminaba hacia el empate 1-1 hasta los últimos minutos, Lewandowski volvió a acaparar el protagonismo al aprovechar un rebote dentro del área y enviar el balón al fondo de la red con el hombro en el minuto 87, anotando el gol de la victoria del Barça por 2-1.
Clínica La Liga
El gol de Lewandowski con el Atlético llegó apenas unas horas después de que Moriki marcara contra el Real Madrid.
Así, en menos de 24 horas, Moriki pasó de las lágrimas de la eliminación con Kosovo a las lágrimas de alegría por un gol histórico que hunde las aspiraciones del Real Madrid y aumenta las posibilidades de su equipo de mantenerse en la categoría, mientras que Lewandowski dio la vuelta a la página de la tristeza de la repesca con Polonia con un gol que podría suponer un paso decisivo en el camino del Barcelona hacia la defensa de su título.
De este modo, la Liga española ha actuado como «clínica de recuperación» para dos delanteros que salieron destrozados de la repesca del Mundial.
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