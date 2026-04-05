Sobre las ruinas del Real Madrid y el Atlético... La Liga cura las heridas de Moriki y Lewandowski

Fidat Moriki llevó a la selección de Kosovo a la final de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026 tras una emocionante victoria por 4-3 sobre Eslovaquia en Bratislava, quedando así a solo un partido de hacer realidad el sueño histórico de clasificarse por primera vez para el Mundial.

Sin embargo, la selección de Kosovo cayó en la final disputada en su propio terreno, en Pristina, ante Turquía por un gol a cero, con lo que el sueño histórico se esfumó ante la afición del estadio Fadil Vokri en una noche dominada por las lágrimas de los jugadores, encabezados por el capitán Moriki.

El propio Moriki resumió ese periodo diciendo que había vivido dos semanas muy difíciles, que comenzaron con un penalti fallado con el Real Mallorca en la derrota ante el Elche en el minuto 92, en la lucha por evitar el descenso, y que luego perdió la final de la repesca con Kosovo, con lo que se esfumó el sueño del Mundial, que describió como el mayor sueño de su vida.