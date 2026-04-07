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Slot: «Paris Enrique no te da ninguna oportunidad... y esta es la postura de Isaac»

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
A. Slot
Francia
Inglaterra
Países Bajos

El entrenador holandés afirma: «No pienso en un futuro lejano»

El técnico holandés del Liverpool, Arne Slot, ha revelado la situación de su delantero sueco Alexander Isak de cara al partido contra el París Saint-Germain, tras una larga ausencia por lesión.

El Liverpool se enfrentará al París Saint-Germain mañana miércoles en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El partido de vuelta está previsto que se dispute en Anfield el próximo martes, para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.

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    La postura de Isaac

    «Isaac ha estado entrenando con el equipo durante casi una semana para poder jugar; de lo contrario, no lo habría convocado», declaró Slot en la rueda de prensa previa al partido contra el París.

    Y añadió: «Hemos hablado con el jugador y con el cuerpo técnico, así que pensamos que ya estaría listo para jugar, pero no como titular. Seamos claros».

    Isaac sufrió una grave lesión el pasado diciembre, durante un partido de la Premier League contra el Tottenham, y desde entonces ha estado alejado de los terrenos de juego.


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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    La derrota ante el Manchester City

    Sobre la derrota ante el Manchester City (4-0) del pasado sábado, en los cuartos de final de la FA Cup, Slot declaró: «A veces, en un partido de fútbol, quieres hacer las cosas de una manera determinada, pero no puedes por diversas razones, entre las que se cuenta, sin duda, encajar goles cuando crees que estás jugando bien y controlando el partido».

    Y añadió, según recoge la web oficial del Liverpool: «Normalmente, los momentos más dolorosos en el fútbol son justo antes del descanso y justo después. Así que entras en el vestuario en el descanso, habiendo sentido durante largos periodos del partido que eras un rival fuerte para el Manchester City, y de repente te encuentras con dos goles de desventaja».

    Y continuó: «Justo después del descanso, encajamos el tercer gol, y en los cinco minutos siguientes —en los que, por cierto, tuvimos dos ocasiones de oro de Mohamed Salah— el partido estaba muy abierto y los jugadores estaban sufriendo. Pero lo bueno para nosotros es que, tras el cuarto gol, parecía que el City se conformaba con el resultado, y nosotros mantuvimos la posesión de forma constante, aunque no logramos crear muchas ocasiones».

    Y añadió: «No vi a los jugadores rendirse en ese tramo del partido, y creo que también es positivo que la reacción del capitán (Van Dijk) haya sido firme y decidida tras un partido como este. Esperamos que eso no se limite solo al momento posterior al partido, sino que podamos —como equipo— mostrar una reacción firme y decidida mañana por la noche».




  • Paris Saint-Germain Foundation GalaGetty Images Entertainment

    El partido contra el París Saint-Germain

    En cuanto al partido contra el París Saint-Germain, Slot explicó: «No podemos comparar al París Saint-Germain con el Manchester City al cien por cien, porque cuando dominamos el juego y mantuvimos la posesión durante los primeros 35 minutos, eso también se debió a que el City se mantuvo mejor en sus posiciones y no nos presionó con tanta intensidad».

    Y añadió: «En cambio, el París Saint-Germain ha demostrado en las últimas temporadas, desde que Luis Enrique se hizo cargo del equipo, que no te da ninguna oportunidad de hacer un juego de posesión con facilidad. La presión es constante durante todo el partido».

    Y añadió: «Lo positivo es que este año hemos adquirido mucha experiencia a la hora de lidiar con los contratiempos, gracias a todos los reveses que hemos sufrido esta temporada».

    Y señaló: «Creo que cuando juegas los cuartos de final de la Champions, no importa mucho en qué punto de la temporada te encuentres —ya sea que sigas en la FA Cup, en la Copa de la Liga o incluso en la liga nacional—, siempre es un momento especial. No podemos subestimar en absoluto unos cuartos de final de la Liga de Campeones, sobre todo si nos enfrentamos al campeón de Europa, que se mereció con creces el título la temporada pasada y que está rindiendo a un nivel magnífico también esta temporada».

    Y explicó: «No me centro mucho en nuestra situación en la temporada. Solo me centro en el reto en sí, que es un reto fantástico, porque en el fútbol, a veces es bonito tener una segunda oportunidad. En la vida en general, es bonito tener una segunda oportunidad».

    Y continuó: «Como he dicho, el Manchester City y el París Saint-Germain están muy igualados, dada la calidad de sus jugadores y su estilo de juego. Por lo tanto, es otra oportunidad para demostrar que no somos el equipo que fuimos durante los veinte minutos que preferimos olvidar en el Etihad, sino el equipo con el que jugamos en los primeros treinta y cinco minutos».

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    El candidato favorito

    En cuanto al favorito para pasar a las semifinales de la Liga de Campeones, Slot afirmó: «En general, no creo que el hecho de que haya un equipo favorito o no marque una gran diferencia, ya que solo son dos partidos y las cosas pueden cambiar mucho en ellos».

    Y añadió: «Creo que ambos equipos cuentan con jugadores excepcionales y demostraron la temporada pasada su capacidad para competir con fuerza. Por cierto, la temporada pasada merecimos perder aquí por 4-0, incluso mucho más de lo que merecimos el sábado con el mismo resultado. Pero en ese partido, de no ser por Alisson, habríamos perdido 4-0, y ganamos 1-0. En Anfield, para mí no fue muy diferente. No merecíamos ganar 4-0, pero sí merecíamos ganar ese partido».

    Y añadió: «Pero la gran diferencia entre estos dos equipos es que el París Saint-Germain ha mantenido a todo el grupo unido, y creo que nuestro equipo parecerá completamente diferente, no del todo, pero pareceremos muy distintos del equipo que estuvo aquí la temporada pasada».

    El Liverpool se impuso en el campo del París Saint-Germain (1-0) en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, pero luego cayó en su estadio de Anfield por el mismo marcador, quedando eliminado en la tanda de penaltis.



  • Un paso hacia el título

    Cuando se le preguntó si enfrentarse al París Saint-Germain daría al Liverpool un impulso similar al que tuvo el equipo francés al vencer a los Reds en su camino hacia la conquista del título la temporada pasada, Slott respondió: «Bueno, no pienso en un futuro lejano, sobre todo si nos enfrentamos al París Saint-Germain. Como he dicho, los campeones de Europa, merecidamente, han mantenido la cohesión del equipo esta temporada. Y como se ha demostrado en el fútbol, cuanto más tiempo juega un equipo junto, mejor es su rendimiento».

    Y añadió: «Pero, como suele ocurrir en el fútbol, los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia: ¿quién ejecuta mejor los penaltis? Eso fue lo que marcó la diferencia la temporada pasada para que el París Saint-Germain nos derrotara y se proclamara campeón, y normalmente un equipo necesita ganar en los penaltis para alzarse con el título. Lo mismo se aplica al Mundial y a la Liga de Campeones».

    Y añadió: «Aunque me gustaría creer que no hay lugar para la suerte en los penaltis, porque puedes entrenarlos, prepararte para ellos y hacer muchas cosas, a veces puede tener que ver con un poco de suerte con el portero, porque Gianluigi Donnarumma estuvo magnífico».



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