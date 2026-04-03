Arne Slot, entrenador del Liverpool, ha afirmado que no se arrepiente en absoluto de cómo ha tratado al astro egipcio Mohamed Salah, y ha subrayado que la decisión de abandonar las filas de los «Reds» al final de la presente temporada fue una decisión personal que el jugador tomó por su cuenta.
Traducido por
Slot: No me arrepiento de haber sancionado a Salah... y no fui yo quien tomó la decisión de su marcha
El papel del villano
El diario británico «The Guardian» informó de que el entrenador del Liverpool se negó a revelar los motivos o el momento en que Salah tomó la decisión de abandonar el club, durante su comparecencia ante los medios de comunicación el viernes, la primera desde que el internacional egipcio anunciara su marcha. Slott considera que se debe dejar que sea el propio Salah quien aclare los motivos de su salida, 12 meses antes de que finalice su contrato.
Se le preguntó a Slott si en algunos círculos se le considera «el hombre malo» que provocó la marcha de Salah, especialmente tras las críticas públicas del jugador en diciembre tras el partido contra el Leeds, a lo que respondió: «Pero esa impresión existe en general en este momento, ¿no es así?», en referencia a la imagen que tiene entre algunos aficionados del Liverpool tras las decepciones de esta temporada.
A pesar de ello, Slott insistió en que no habría actuado de otra manera con la leyenda del club, y explicó: «Sí, estoy satisfecho con la forma en que gestioné el asunto. Cuando echo la vista atrás a esta temporada, creo que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a mi gestión de este asunto en concreto con Salah. No me arrepiento de gran parte de lo que hice durante el año y medio que estuvimos juntos, o incluso un poco más».
Slot se exculpa
Slot continuó: «Suponer que Salah querría marcharse si no jugara significa que se habría ido hace año y medio si fuera así. Recuerdo el partido fuera de casa contra el West Ham en el que no jugó (bajo la dirección de Jürgen Klopp, en abril de 2024). Yo no estaba aquí entonces, y Mo no decidió marcharse».
El entrenador holandés añadió: «Suponer que si no participas en estos partidos decidirás de repente que quieres marcharte... ¡Es solo una suposición y puede que sea cierta o no, pero la historia ha demostrado que no lo hizo anteriormente y que cuajó una temporada fantástica tras esa situación».
Lee también: Slot: Mi deseo sobre la trayectoria de Salah con el Liverpool no se ha cumplido
¿Quién tomó la decisión de que Salah se marchara?
Salah fue excluido del once titular durante tres partidos en seis días el pasado diciembre; en aquel momento, acusó al club de culparle de los malos resultados del Liverpool y declaró que su relación con Slott era nula, pero el entrenador no está convencido de que ese desacuerdo fuera lo que llevó al jugador de 33 años a poner fin a su impresionante carrera en «Anfield».
Slott dijo: «El único que puede hablar de eso es el propio Salah. Ustedes dan por hecho que quiere marcharse porque estuvo fuera seis días, pero no estoy seguro de que lo que dicen sea cierto. Me sorprendería que no compartiera sus pensamientos sobre el motivo de su decisión en algún momento; no me corresponde a mí hacerlo, sino que es cosa suya. No voy a entrar en todas esas suposiciones, seré cauteloso al respecto».
El entrenador del Liverpool también negó que permitir que Salah se marche gratis este verano sea un indicio de que el club esté contento con su marcha, y respondió diciendo: «Esas son palabras vuestras. Creo que Mo se ha ganado totalmente el derecho a decidir cuándo cree que debe marcharse. Ha aportado mucho a este club, y debe tomar su propia decisión, y eso es lo que ha hecho».