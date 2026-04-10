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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Slot desvela su futuro en el Liverpool... y responde a las protestas de la afición

A. Slot
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Robertson
A. Becker
A. Isak
Países Bajos
Inglaterra
Escocia
Brasil
Suecia

¿Qué ha dicho el entrenador del Liverpool?

Arne Slot, técnico del Liverpool, resaltó la importancia del partido de mañana contra el Fulham en Anfield, correspondiente a la 32.ª jornada de la Premier League.

En la rueda de prensa previa, afirmó: «El Fulham tiene un entrenador que lleva mucho tiempo al frente del equipo y eso se nota en el campo, porque mantienen el mismo grupo de jugadores desde que llegué».

Jugamos contra ellos en casa la temporada pasada y nos expulsaron; fue uno de nuestros mejores partidos pese a ir por detrás dos veces. Quizá ese partido resuma gran parte de nuestra temporada, ya que no tiene sentido que no lográramos la victoria, sobre todo después de marcar el gol de la ventaja en el minuto 90+4. ¿Cuántas veces se puede marcar en ese momento y acabar perdiendo el partido?».

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Y continuó: «Lo positivo del partido contra el París Saint-Germain es que enfrentamos al campeón de Europa pese a no estar en nuestra mejor noche; en solo cuatro o cinco días podemos demostrar que podemos competir mejor. Este partido nos mostró que, si queremos seguir creciendo, debemos mantener ese nivel en la Champions de forma constante».

Y continuó diciendo: «Queremos estar en la Liga de Campeones la próxima temporada para demostrar nuestra capacidad de rendir mejor, y para lograrlo debemos mejorar nuestro nivel en la Premier League. No todos nuestros jugadores son capaces de disputar otro partido intenso en pocos días, así que ya veremos qué resultados dan las decisiones sobre la alineación».

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    Una semana decisiva bajo la presión de los partidos

    Slot afirmó: «No estuvimos en nuestro mejor momento ante el París Saint-Germain, pero seguimos en la lucha. Nos quedan siete partidos importantes en la Premier League y esperamos conseguir resultados positivos, sin dejar de lado la competición en la Liga de Campeones».

    Además, reconoció: «Es el momento de la temporada con más jugadores disponibles, pero tenemos tres defensas lesionados —Bradley, Leoni e Indu— y otros como Gómez y Frimpong son duda para mañana». El PSG tenía un banquillo muy potente en ese partido, pero a veces las cosas no salen como queremos».

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    Isaac y el estado de las lesiones

    Sobre Alexander Isak y las lesiones, Slot afirmó: «Alisson hace todo lo posible por volver, pero no estará este fin de semana. El regreso de Alexander Isak es clave: últimamente nos cuesta aprovechar las ocasiones y él tiene un gran instinto goleador. Aunque al principio solo juegue 15 minutos, su vuelta es fantástica».

    Y añadió: «Esperamos que Isaac recupere su nivel lo antes posible. La última vez necesitó algo de tiempo, lo cual es normal, pero tras una buena fase de recuperación esperamos que esta vez vuelva a su nivel habitual más rápido».

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    Su futuro y el apoyo de la directiva y la afición

    Slot habló sobre su futuro y el respaldo de la directiva, y afirmó: «Siento un gran apoyo de los propietarios, de Richard y de Michael, y también de nuestra afición».

    Y añadió: «Tras perder 4-0 con el Manchester City, los jugadores salieron a calentar para enfrentar al París Saint-Germain y, aun así, la afición empezó a cantar “Te queremos, Liverpool”. Incluso después de un partido duro, siguieron apoyando al equipo, lo que muestra la fuerza del vínculo entre el club y sus seguidores. Somos conscientes de nuestra situación y, ahora mismo, cuento con todo su apoyo».

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    Carta privada a Andy Robertson

    Sobre Andy Robertson, que dejará el club al acabar su contrato esta temporada, Slot dijo: «Ha vivido años maravillosos con el Liverpool y es una persona especial. Todos saben lo alegre y positivo que es, como se vio en las redes tras su anuncio».

    Y añadió: «Destaca su entusiasmo en el campo. Siempre ejecutó la presión desde la banda izquierda hasta zonas lejanas, y lo usé como ejemplo con mis jugadores».

    Además, ha conquistado todos los títulos con el club y adora al Liverpool. Disfrutó de nueve años excepcionales, aunque esta temporada no ha jugado con regularidad, lo cual es difícil para cualquier futbolista que aspira a participar siempre con el primer equipo».

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    Protestas populares por el precio de las entradas

    Slot concluyó sus declaraciones sobre las protestas por el precio de las entradas y afirmó: «A lo largo de la historia del club y desde que estoy aquí, la afición de Anfield siempre ha demostrado lo importante que es para el equipo. El partido contra el Galatasaray es un claro ejemplo: jugamos un encuentro difícil fuera de casa en un ambiente ruidoso, y luego volvimos a Anfield para sentir su verdadera fuerza».

    Y añadió: «Anfield siempre da al equipo una gran ventaja en casa, y he sentido ese apoyo en los buenos y malos momentos. A pesar de las protestas, espero que la afición siga respaldándonos, porque es esencial para nuestra fuerza».

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