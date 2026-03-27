Sky Sport - Nápoles: enfrentamiento total con Lukaku: si no regresa a Italia antes del martes, será excluido de la plantilla

El enfrentamiento entre el Nápoles y Romelu Lukaku es total, y lo que se está produciendo en estas horas es una ruptura a todos los niveles. Según informa Sky Sport, el delantero belga tampoco se ha presentado esta mañana en el centro de entrenamiento de Castelvolturno para reanudar la preparación habitual de cara al partido contra el Milan del próximo 6 de abril, y el club azzurro está dispuesto a tomar medidas drásticas.
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