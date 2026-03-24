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CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Sky Sport - El Milan, con la renovación de Leão en suspenso: y a Allegri le gusta Castro

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R. Leao
M. Allegri
S. Castro

Un futuro aún por definir, con una estrategia de verano que empieza a perfilarse en el mercado de fichajes.

La reunión sobre el mercado de fichajes celebrada estos últimos días ha sentado las bases para las estrategias del Milan de cara al futuro inmediato.

Es evidente que el club de la Via Aldo Rossi, cuyo principal objetivo sigue siendo este final de temporada que debe —según las ideas de la directiva— afianzar la posición en la clasificación y la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA, además de jugársela al máximo por el Scudetto, está empezando a planificar un verano que sin duda será movido y se caracterizará por cambios, especialmente en la línea de ataque.

Algunos nombres, ideas y reflexiones de la directiva rossonera y del técnico Massimiliano Allegri ya son claros, nítidos y transparentes: el objetivo del entrenador es fichar a un delantero, a un nuevo número 9, teniendo en cuenta también un futuro ya no tan seguro para aquel que, hasta ahora, ha sido utilizado como delantero centro durante toda la temporada en el 3-5-2 de Allegri.

  • A PIACE CASTRO

    En primer lugar, según informa Sky Sport, en la delantera está cobrando cada vez más fuerza la idea de fichar al joven delantero del Bolonia Santiago Castro. El delantero argentino, nacido en 2004, le gusta mucho al entrenador rossonero Allegri por sus cualidades de delantero centro puro, capaz de ser fiable ante la portería y de integrarse en el juego colectivo junto al resto del equipo.

    Por el momento, se trata solo de un interés: aún no se ha contactado con el club emiliano ni con el entorno del jugador, en parte porque hay que tener en cuenta la elevada valoración del Bolonia, que rondaría los 40 —como mínimo— o incluso los 50 millones de euros.

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  • La renovación de Leao, en suspenso

    Por cada número 9 que despierta interés, hay un número 10 cuyo destino parece que podría cambiar en los próximos meses.

    Según ha afirmado y informado Sky Sport, la renovación de Rafael Leão —cuyo contrato expira el próximo 30 de junio de 2028— se encuentra actualmente en suspenso. Tras diversas conversaciones sobre una posible prolongación para confirmar el papel central del portugués en el proyecto del Milan, en las últimas semanas los contactos y las negociaciones para la renovación se han estancado un poco.

    Recordemos que las negociaciones para la renovación comenzaron hace meses, con los milaneses decididos a prolongar el acuerdo con su número 10 al menos hasta 2030, si no hasta 2031, alineando la fecha de vencimiento del contrato con la del capitán del club de Via Aldo Rossi, Mike Maignan.

    Por lo tanto, el futuro de Leao —especialmente si llegaran posibles ofertas importantes en verano— sigue sin estar claro.

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