Según ha explicado Sky Sport y ha recogido FcInter1908, la idea del Inter es dejar que las imágenes hablen por sí solas, sin añadir más comentarios. Para los nerazzurri, Manganiello cometió nada menos que tres errores. El primero es sobre la supuesta falta de Sulemana sobre Dumfries: la opinión de los nerazzurri es que el defensa estaba en posesión del balón en la zona defensiva y que sufrió un empujón, aunque fuera leve. Por lo tanto, para el Inter, el holandés debía ser protegido igual que se protege al portero en el área pequeña.

Los otros dos errores —según el Inter— se producirían en la misma jugada agitada. Primero en el contacto entre Scalvini y Frattesi y luego en el de Ederson y Dumfries. Para los nerazzurri, en ambos casos se daban las condiciones para pitar un penalti. El club se hará oír ahora en las instancias pertinentes, manifestando su desacuerdo a los responsables de La Haya.