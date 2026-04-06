«Siuuu»: el aspirante a la Copa del Mundo de Portugal explica cómo afrontará el dilema de la celebración de Cristiano Ronaldo si es convocado por Roberto Martínez para formar parte de la plantilla junto a CR7

Un tema de conversación que rodea a Braga es su uso de la emblemática celebración del «Siuuu», que popularizó su ídolo, Ronaldo. Si ambos llegaran a compartir el campo con la selección nacional, Braga es muy consciente de que quizá tenga que ceder el protagonismo a la superestrella del Al-Nassr. «Tendré que hablar con el jefe sobre eso», bromeó Braga cuando le preguntaron por el posible conflicto entre ambas celebraciones, según Edinburgh News. «Hablaré con él, pero probablemente no. ¡Allí él es el protagonista!

Es alguien a quien todos los niños de Portugal admiraban y sigo pensando que admiran mucho a Ronaldo porque es una inspiración. Se ha hablado de mi nombre, pero todo es cosa de mis agentes. Yo solo intento concentrarme todo lo que puedo aquí.

«Por supuesto, es bueno sentir que el entrenador sabe quién eres y todo lo demás. Es algo con lo que nunca había soñado y el simple hecho de estar en esa posición es increíble... Creo que, en cierto modo, fue bueno para mí no ser conocido en Portugal antes de venir al Hearts. Aquí me reconocían un poco, pero en Portugal nadie sabía mucho de mí. Gracias a Dios ahora se habla de mí y también se ha hablado de la selección nacional. Estoy muy contento con eso».