Sir Jim Ratcliffe exige que se ponga en venta al jugador del Manchester United, valorado en 51 millones de libras, tras ver en directo su pésima actuación ante el Leeds

Las expectativas eran altísimas cuando los Red Devils pagaron una cuantiosa suma por Ugarte al París Saint-Germain en 2024, pero parece que se le ha acabado el tiempo. A pesar de algunos destellos de talento, ha brillado por su ausencia la regularidad necesaria para destacar en el centro del campo del United.

Su mal partido contra el Leeds fue el último de una racha de actuaciones decepcionantes, lo que ha llevado a parte de la afición a hablar de una tendencia preocupante cuando es titular. Según informes internos, ese encuentro fue la gota que colmó el vaso para la directiva. En Old Trafford se impone la exigencia de responsabilidad total: actuaciones como la de la semana pasada tendrán consecuencias inmediatas y duraderas.