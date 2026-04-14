Sin tarjetas y partidos de 50 minutos: el presidente del Nápoles propone cambios radicales en el fútbol para evitar «perder a la generación más joven»

El productor de cine italiano se mostró frustrado por el descanso de 15 minutos entre partes, pues teme que los jóvenes cambien de actividad durante ese tiempo y no vuelvan a ver el partido. Asegura que el ritmo actual de los encuentros no atrae a niños acostumbrados al fútbol virtual.

Advirtiendo de un posible descenso del interés a nivel mundial, De Laurentiis afirmó: «El fútbol perderá a la generación más joven. Los partidos son demasiado largos. ¿Crees que mi nieto de seis años, que lo sabe todo sobre fútbol porque juega con la PlayStation, volverá después de 15 minutos? ¡Nunca! Se irá a su habitación y empezará a jugar al FIFA».