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¡Sin Pep, no hay problema! Erling Haaland se propone ganar «los trofeos más importantes» con el Manchester City, mientras Guardiola cierra su brillante etapa de diez años en el Etihad Stadium
Mantener la mentalidad ganadora
El Manchester City inicia una etapa de cambio tras la salida de Guardiola, su entrenador más ganador. Con 20 títulos en su era, Haaland promete mantener el nivel.
Tras ganar la FA Cup y la Carabao Cup pero fallar en la liga, el delantero noruego admite: «Ha sido una temporada de altibajos».
Y añadió: «Seamos sinceros. Vamos a seguir esforzándonos y luchando para ganar los trofeos más importantes, porque eso es lo que todos queremos».
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Un triple golpe para los campeones
Guardiola no es la única figura que deja el Etihad este verano. El club se prepara también para prescindir del capitán Bernardo Silva y del defensa John Stones.
Haaland les rindió homenaje: «Ha sido un placer jugar cuatro temporadas con Bernardo y John. Con Pep ganamos muchos trofeos, seamos sinceros. Estoy muy contento de haber jugado con ellos, son futbolistas increíbles y, sobre todo, personas aún mejores».
Homenaje a las leyendas del Etihad
La salida de varios jugadores ha hecho pensar que la era de dominio del City termina, pero Haaland lo ve como ocasión para celebrar lo logrado y mirar al futuro.
Al referirse a sus compañeros que se marchan, destacó: «Con Pep ha sido un viaje increíble. Debemos sentirnos orgullosos, aunque sea duro seguir sin ellos; tenemos que seguir luchando».
«Ahora debemos seguir luchando sin ellos. Es el momento de rendirles homenaje. Son grandes leyendas del club; desde el fondo de mi corazón, son jugadores, personas y seres humanos increíbles. Estoy muy feliz de haber jugado con ellos».
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Comienza una nueva etapa en el City
Las salidas de Guardiola, Silva y Stones cierran una etapa, pero las palabras de Haaland muestran que la plantilla ya mira al futuro. La ambición del noruego por goles y títulos guía al City en su camino sin su técnico de siempre. El reto es convertir ese espíritu de lucha en una nueva era de dominio.