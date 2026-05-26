¡Sin Pep, no hay problema! Erling Haaland se propone ganar «los trofeos más importantes» con el Manchester City, mientras Guardiola cierra su brillante etapa de diez años en el Etihad Stadium

El Manchester City inicia una etapa de cambio tras la salida de Guardiola, su entrenador más ganador. Con 20 títulos en su era, Haaland promete mantener el nivel.

Tras ganar la FA Cup y la Carabao Cup pero fallar en la liga, el delantero noruego admite: «Ha sido una temporada de altibajos».

Y añadió: «Seamos sinceros. Vamos a seguir esforzándonos y luchando para ganar los trofeos más importantes, porque eso es lo que todos queremos».