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Kvaratskhelia UCL MVP GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Sin Mundial, Khvicha Kvaratskhelia brilla: es el MVP de la Liga de Campeones y debería ser favorito al Balón de Oro

Opinion
Liga de Campeones
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal

En un reciente episodio del pódcast «Einfach mal Luppen», de los hermanos Kroos, Félix reveló que, mientras tomaba notas durante el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, escribió: «Khvicha Kvaratskhelia, Balón de Oro». Toni admitió que también admira al georgiano, pero apuntó un problema: «No va a ser campeón del mundo».

El excentrocampista del Real Madrid tenía razón: el Mundial influye mucho en el Balón de Oro y Kvaratskhelia ni siquiera podrá jugar este verano en Norteamérica, mucho menos levantar el trofeo.

Sin embargo, ¿debería la ausencia de Georgia marginar al extremo en la lucha por el premio? Ha sido el mejor de la Champions y, si brilla de nuevo en la final contra el Arsenal, ¿no merecería el Balón de Oro?

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Apoyando la candidatura de Dembélé

    Con su habitual humildad, Kvaratskhelia dedica más tiempo a apoyar la candidatura de Ousmane Dembélé al Balón de Oro que la suya propia. «Ousmane es un jugador excepcional. Lo hemos vuelto a ver esta tarde», declaró tras el doblete de Dembélé en la victoria 2-0 sobre el Liverpool en Anfield el 14 de abril. «Ha demostrado por qué ganó el Balón de Oro el año pasado y puede hacerlo varias veces».

    Dembélé, titular con la selección francesa, puede revalidar el título.

    Sin embargo, es Kvaratskhelia quien ha sido el mejor del PSG este curso y, en la recta final, ha brillado más que Dembélé la temporada pasada.

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    Un cambio decisivo

    Aunque el Balón de Oro ya cubre toda la temporada de clubes, a principios de 2025 Dembélé aún se veía como un talento sin explotar. Fue solo cuando Luis Enrique lo colocó en el centro del ataque del PSG que mostró su nivel mundial.

    De la noche a la mañana, el exbarcelonista pasó de ser un extremo poco eficaz a uno de los delanteros más peligrosos de la Liga de Campeones, y contribuyó con cuatro goles y cinco asistencias en la fase eliminatoria para el primer título continental del club.

    Kvaratskhelia, en cambio, se ha mantenido en la banda izquierda y también fue clave para que el PSG llegara a su segunda final consecutiva.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    «El mejor jugador del mundo»

    Ningún jugador ha participado en más goles en la Liga de Campeones esta temporada que Kvaratskhelia (16); ha marcado 10, siete en la fase eliminatoria.

    Fue clave en la goleada por 8-2 al Chelsea en octavos y obtuvo su tercer premio al mejor del partido tras eliminar al Liverpool en cuartos.

    Sin embargo, fue tras la épica victoria 5-4 sobre el Bayern de Múnich en ese mismo estadio cuando Kvaratskhelia se consolidó como candidato al Balón de Oro.

    «Kvaratskhelia es el mejor jugador del mundo y solo va a mejorar», afirmó la leyenda holandesa Clarence Seedorf en Amazon Prime tras verle brillar con 25 años entre estrellas. «No sé si seguirá en la izquierda, pero sabe qué hacer en cada situación.

    Lleva al equipo a cuestas en ciertos momentos, así que me gusta su inteligencia. Es el hombre extra en el centro del campo y también va a marcar la diferencia en la delantera. Es increíble».

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Jugador de alto nivel

    Hace tiempo que quedó claro que Kvaratskhelia es uno de los futbolistas más talentosos del momento. Los aficionados del Nápoles, impresionados por su regate, empezaron a compararlo con Diego Maradona menos de dos meses después de su llegada, en julio de 2022, procedente del Dinamo de Batumi.

    A Luis Enrique le encanta el apodo «Kvaradona» y admite usarlo. Más que sus habilidades, valora su mentalidad.

    Kvaratskhelia tiene una merecida fama de “jugador de los partidos importantes” y Luis Enrique bromeó tras sus dos goles al Nantes el 22 de abril: «Hoy se ha equivocado: pensaba que era la Champions League, ¿no?».

    A diferencia de otros compañeros que quizá se reservan para la Champions, Kvaratskhelia da el máximo en cada partido.

    «Khvicha ha estado a un gran nivel toda la temporada», apuntó Luis Enrique. «No hablo de su calidad ofensiva, eso ya lo sabe todo el mundo. Me refiero a su carácter y a cómo defiende, sea el partido que sea». Aunque no siempre fue así.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    La influencia de Luis Enrique

    Kvaratskhelia admitió que descuidaba la defensa en el Nápoles. «En París he mejorado mucho y ahora lucho en el campo», dijo a Le Parisien. «Siempre doy el 100 %, incluso atrás, y el entrenador me ha ayudado mucho».

    De hecho, Kvaratskhelia destaca el gran impacto que Luis Enrique ha tenido en su desarrollo en los últimos 18 meses.

    «Lo que más me impresionó fue su humanidad», declaró el jugador a la UEFA tras llegar en enero procedente del Nápoles. «El papel del entrenador es clave en la carrera de un futbolista. Cuando alguien se te acerca con calma y te lo explica todo, el jugador se esfuerza por comprender y rendir mejor.

    Luis Enrique te hace sentir, dentro y fuera del campo, que debes darlo todo: por él, por el club y por los aficionados. Te trata con respeto y claridad».

    Gracias a esta relación de respeto mutuo, Kvaratskhelia se ha convertido en un extremo completo: rápido, con un toque sutil y, sobre todo, incansable.

    Cuando no supera a sus rivales, los presiona sin pausa, convirtiéndose en una pesadilla de 90 minutos para cualquier equipo que se cruce en su camino.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Un merecido ganador

    En una entrevista con GOAL, la leyenda del Arsenal Ray Parlour advirtió que Kvaratskhelia es el jugador del PSG que más debe preocupar al equipo de Mikel Arteta de cara a la final de la Liga de Campeones del sábado en Budapest.

    Con su asistencia a Dembélé en el empate ante el Bayern, se convirtió en el primer jugador en participar en un gol en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones.

    Si repite en Budapest, llegará al Balón de Oro con ventaja. Mantener el liderato sin jugar el Mundial será complicado y dependerá de lo que hagan sus rivales en Norteamérica.

    Desde 1995, cuatro de los siete ganadores del Balón de Oro en años de Mundial también conquistaron ese título: Zinedine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) y Lionel Messi (2023). Un quinto, Luka Modric, lo logró gracias al Balón de Oro del Mundial de Rusia 2018.

    Aun así, puede tomar como ejemplo a Messi y Cristiano Ronaldo: ninguno ganó el Mundial en 2010 y 2014, respectivamente, y su actuación fue discreta, pero aún así lideraron la votación del Balón de Oro.

    Es cierto que Kvaratskhelia aún no está a ese nivel de juego ni de popularidad, pero eso no impide que Toni Kroos se equivoque. Que no sea campeón del mundo no le impide ganar el Balón de Oro: una actuación estelar en la actual Champions bastaría para coronarlo como el más merecedor.

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