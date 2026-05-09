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«Sin lugar a dudas»: Lionel Messi elige a Lamine Yamal como su sucesor y afirma que es «el mejor» del momento
Messi corona a un nuevo rey
Messi, icono del Barcelona, ha dejado claro que ve a Yamal como el mayor talento actual del fútbol mundial y el mejor de su generación. El extremo de 18 años ha ascendido rápido en el Camp Nou y ya porta el dorsal 10 que popularizó Messi.
Esta semana, en un acto de Adidas, el ocho veces Balón de Oro lo elogió: «Hay una nueva generación de futbolistas muy buenos con muchos años por delante, pero si tengo que elegir a uno por su edad, por lo que ha hecho y por su futuro, ese es Lamine. Sin duda, para mí es el mejor».
- AFP
El heredero natural al trono
Desde hace tiempo comparan a Yamal con la leyenda argentina por su control de balón, visión de juego y precisa pierna izquierda. Tras quedar segundo en el Balón de Oro la temporada pasada, el joven delantero se consolidó como uno de los más peligrosos de Europa. Su habilidad para ganar duelos uno contra uno recuerda al joven Messi que emergió bajo Frank Rijkaard.
Al heredar la camiseta número 10, Yamal asume la presión de liderar la era post-Messi en el Barcelona. Sus actuaciones muestran que está preparado para guiar al equipo en España y Europa pese a su juventud.
En busca de títulos a pesar de la lesión
Pese a los elogios del mejor jugador de la historia del club, Yamal está de baja por una lesión en el tendón de la corva que ha interrumpido su racha. Aun así, sigue siendo clave para Hansi Flick en la lucha por nuevos títulos.
Pese a ello, aspira a su tercer título de La Liga a los 18 años, y los servicios médicos ya preparan su regreso para el Mundial.
- Getty Images Sport
Los sueños del Mundial se vislumbran en el horizonte
Cuando acabe la liga, todos los ojos de España estarán sobre Yamal, la joven estrella del Barcelona, que ya brilló en la Euro 2024 y ahora busca llevar a su país a la gloria del Mundial.