Ya en los amistosos de marzo, antes de la convocatoria del jueves, la presencia de El Mala generó debate. El extremo, estrella emergente de la Bundesliga, no fue llamado para los duelos contra Ghana y Suiza a pesar de su alto promedio goleador con el Colonia.

El técnico justificó su exclusión —y la simultánea convocatoria del prometedor jugador del Bayern Lennart Karl— argumentando que El Mala aún no había disfrutado de suficientes minutos en el Colonia bajo las órdenes del entonces entrenador Lukas Kwasniok. Además, criticó su trabajo defensivo.

«Hay una gran diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann en su entrevista con la revista kicker a principios de marzo: «Y esta declaración no va dirigida a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe ser titular en el Colonia y jugar siempre; sin embargo, solo disputa el 50 % de los minutos, y eso no es culpa del entrenador, sino suyo, pues debe mejorar su trabajo defensivo».