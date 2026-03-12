Sin goleador en la Bundesliga y más minutos de juego en la Europa League: ¿ha cometido el VfB Stuttgart un error con este fichaje?

El tercer fichaje más caro de la historia del club hasta la fecha —El Khannouss desplazará a Bouanani al cuarto puesto— ha decepcionado hasta ahora en todos los aspectos. Solo ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en 24 partidos. Algo bastante inusual: en la Europa League (448), el argelino tiene actualmente más minutos de juego que en la Bundesliga (441), donde también ha sumado los tres puntos de goleador. Bouanani sigue esperando su primera participación en un gol en la máxima categoría alemana.

En los últimos cuatro partidos de la Bundesliga, Bouanani se ha quedado en el banquillo durante los 90 minutos, sin que se le conozca ninguna lesión física. En la derrota por 0-1 en el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Celtic de Glasgow, fue titular por última vez, pero, a pesar de su esfuerzo, no logró convencer. Una imagen que ya nos resulta familiar. El habilidoso delantero, que juega principalmente en la banda derecha, suele querer mucho. Sin embargo, solo demuestra su habilidad a ratos y, sencillamente, no consigue lo suficiente. Al final, las 14 pérdidas de balón en solo 33 acciones con el balón fueron emblemáticas de la temporada de Bouanani.

Sin embargo, una gran decepción a finales de año debería haberle servido de estímulo. El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, prescindió de los servicios de Bouanani en su plantilla para la Copa Africana de Naciones. «Por supuesto que estaba decepcionado, porque le hubiera gustado jugar con su país», dijo Hoeneß al respecto, alimentando las esperanzas de un cambio de rumbo: «Por otro lado, ahora tiene la oportunidad de quedarse con nosotros y ganarse un puesto en el equipo».

Según el diario Bild, Bouanani incluso contrató a un preparador físico personal para convertir su enfado por su ausencia en energía. Su objetivo era demostrar su valía a todos en la apretada agenda tras el parón invernal, con siete partidos en 22 días. Sin embargo, el balance fue más que decepcionante: ningún punto, 215 minutos y tres partidos sin jugar.