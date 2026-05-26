Según esto, el FC Bayern «ya no es una unidad» interna desde hace meses. El director deportivo, Max Eberl, está en el ojo de la tormenta: su puesto se tambalea pese a la exitosa temporada y a su breve mandato.
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«Sin entrenar juntos desde hace varios meses»: hay mucha tensión entre bastidores en el FC Bayern de Múnich
Ya no es ningún secreto que en el FC Bayern hay gran tensión en la directiva. Desde hace meses, la prensa especializada informa sobre el profundo desacuerdo en la cúpula.
No solo hay diferencias filosóficas, sino también tensiones en el área deportiva: la relación entre el director deportivo Eberl y su colega Christoph Freund está muy deteriorada. Pero el mayor problema para Eberl, de 52 años, está un piso más arriba: en el poderoso consejo de administración del club, su trabajo recibe una mirada extremadamente crítica.
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Hoeneß da un golpe de efecto a Eberl
El propietario y presidente de honor, Uli Hoeneß, avivó el debate con una declaración mediática. En una entrevista con Der Spiegel, Hoeneß afirmó que las opciones de renovar el contrato del exdirector deportivo del Borussia Mönchengladbach y el RB Leipzig más allá de 2027 son solo de “60 a 40”.
Dejó claro que Eberl está en el punto de mira del campeón récord y añadió: «Todavía hay dudas. No quiero entrar ahora en detalles, eso lo dejaré para nuestro debate en el consejo de supervisión».
Se prevé una decisión definitiva en la reunión ordinaria del consejo del próximo agosto, cuando Hoeneß considere si Eberl es el director deportivo que llevará al Bayern hacia el futuro.
FC Bayern: duras críticas contra Eberl
Según un reportaje del diario «Bild», el consejo de supervisión acusa al director deportivo de actuar con excesiva rapidez y precipitación en el mercado de fichajes, lo que ha generado una grave ruptura de la confianza.
En el volátil mercado de fichajes, los directivos echan en falta una mayor coordinación con la dirección del club y las consultas previas a los poderosos jefes antes de tomar decisiones definitivas.
Además, piden una línea más dura en las negociaciones.
Además, critican su estilo de trabajo y su manejo del conflictivo entorno de la Säbener Straße, pues consideran que no encaja con la cultura de controversia del FC Bayern.
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Parece que Eberl es difícil de localizar.
Se rumorea que la disponibilidad de Eberl irrita a los dirigentes del club, quienes critican sus frecuentes descansos sin móvil. Esta situación genera malestar en el fútbol de élite, un mundo de rumores constantes y negocio 24/7.
Tras la celebración de la copa en el estadio, Eberl reconoció en una entrevista con la ARD sentirse afectado por las palabras del presidente honorario y admitió estar «sorprendido» por las declaraciones de Hoeneß. «Las dudas están ahí, al parecer», admitió. De lo contrario, no lo habría dicho».
FC Bayern de Múnich, calendario: las próximas citas del FCB
Fecha Partido Competición 25 de julio Wehen Wiesbaden - FC Bayern Partido amistoso 4 de agosto Jeju SK FC - FC Bayern Partido amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Partido amistoso 15 de agosto FC Bayern - RB Leipzig Partido amistoso