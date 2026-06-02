¿Sin Antoine Griezmann y pronto también sin Julián Álvarez? El Atlético de Madrid busca un nuevo delantero

Los rojiblancos reaccionaron con sarcasmo al campeón español y aseguraron que no cederán a Álvarez, a quien consideran una «pieza clave de su proyecto».

Pese a ello, el Barça habría enviado una primera oferta de 100 millones de euros, según Mundo Deportivo.

Además, se rumorea que el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el campeón inglés, el Arsenal, también siguen de cerca a Álvarez.