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«Simplemente no destaca»: Thomas Tuchel explica sin rodeos por qué no quería que Cole Palmer estuviera en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial
Despiden a un delantero del Chelsea
La estrella de la Eurocopa 2024 fue la baja más sorpresiva del viernes, junto con el mediapunta del Manchester City, Phil Foden. A pesar de su prestigio nacional, Palmer pagó caro un aparente bajón en su nivel y regularidad con su club. La decisión dejó a los aficionados preocupados por la falta de creatividad detrás de Harry Kane.
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Tuchel explica su falta de influencia
Al referirse al intenso escrutinio que rodeó la reunión de selección, el seleccionador de Inglaterra explicó cómo los datos internos y los recurrentes problemas físicos comprometieron la integración del delantero.
Tuchel dijo: «Palmer no está en su mejor forma. En el club no fue tan decisivo como antes y, con nosotros, su rendimiento no fue sobresaliente. Por eso no viene, pase lo que pase».
La reputación pasa a un segundo plano en aras de la armonía del equipo
La estrella del Chelsea no ha logrado traducir su eficacia goleadora de la liga al nuevo contexto internacional: no ha participado en ningún gol en sus tres partidos con el seleccionador alemán.
Al explicar por qué prefirió una exclusión táctica definitiva antes que encajar a fondo a nombres de élite en el banquillo, Tuchel añadió: «Se retiró varias veces, tuvo que retirarse varias veces, lesionado, y cuando estuvo en la concentración no tuvo el impacto que todos queríamos.
Su personalidad le ayuda a mantener la calma y ser decisivo en los momentos clave, pero para llegar a ellos debe estar en forma y ser influyente en el grupo, algo que no ha demostrado de forma constante.
«Fue una de las llamadas más difíciles, pues es uno de los nombres más destacados que dejamos fuera. Pero me niego a convocar a alguien solo por su nombre o a colocarlo fuera de posición; prefiero tomar la decisión dura de antemano y luego exigir el máximo al resto».
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Aumenta la presión del torneo
El renovado equipo de Tuchel debe crear química rápido antes de viajar a Norteamérica para su exigente fase de grupos. La plantilla está bajo presión para justificar las decisiones del técnico en los amistosos y en el torneo. Mientras, un decepcionado Palmer tendrá un verano más largo para centrarse en su rehabilitación y empezar la pretemporada con el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, en Stamford Bridge.