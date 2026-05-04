McFarlane ha defendido a Palmer ante las críticas que sugieren un bajo momento, asegurando que el delantero inglés sigue en la élite mundial. Referente del Chelsea desde su llegada en 2023 procedente del Manchester City, Palmer se recupera de su primera lesión grave y es objeto de escrutinio esta temporada.

«Ha sido un periodo difícil para Cole», admitió McFarlane en su última rueda de prensa. «Ha sufrido la primera lesión grave de su carrera y ha tenido que aprender a lidiar con ello. No estoy de acuerdo con que no esté jugando bien. Hay partidos en los que puede influir más, pero también ha creado muchas ocasiones para sus compañeros. No puede controlar si se concretan, solo puede poner el balón donde debe».