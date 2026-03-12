AFP
Traducido por
«Sigue adelante para dar grandes pasos»: Joao Pedro, del Chelsea, podría completar un extraordinario traspaso al Arsenal
Joao Pedro, un jugador de talla mundial, está triunfando en el Chelsea.
Desde la llegada de Liam Rosenior a Stamford Bridge, Pedro se ha convertido en uno de los delanteros más certeros de Europa. El delantero ya ha marcado 11 goles en solo 15 partidos bajo el nuevo régimen, superando sus totales anteriores bajo Enzo Maresca. Esta increíble racha incluye un impresionante hat-trick contra el Aston Villa, otro aspirante a los cuatro primeros puestos, así como un gol en la reciente victoria de la FA Cup sobre el Wrexham, lo que consolida su estatus como pieza clave del ataque de los Blues. Rosenior no ha tardado en alimentar el entusiasmo, calificando al delantero de «clase mundial» e insistiendo en que no lo cambiaría por ningún otro jugador del fútbol mundial en este momento.
- Getty Images Sport
Davis respalda el sorprendente cambio de capital
Es precisamente este tipo de juego devastador lo que ha llamado la atención de quienes lo conocían mucho antes de que empezara a brillar en Stamford Bridge. Davis, su antiguo compañero en el Watford, ha seguido de cerca el explosivo progreso de su antiguo compañero de equipo y no le sorprende en absoluto su éxito, llegando incluso a predecir que pronto podría producirse un fichaje muy controvertido y espectacular.
Hablando sobre un posible fichaje por el Emirates, Davis declaróa talkSPORT: «Sí, sin duda [se podría ver]. Se ve su calidad en los entrenamientos. Incluso jugando con él, es brasileño, así que tiene ese talento y esa confianza en sí mismo que le hacen saber que es un jugador muy bueno. Además, es un buen tipo. No es irrespetuoso ni nada por el estilo; es una persona estupenda. Así que sí, definitivamente se ve que puede dar un gran salto adelante. Verlo ahora en el Chelsea es como... Incluso si se fuera al Arsenal o algo así, no me sorprendería; es muy bueno».
¿Siguiendo los pasos de Havertz?
Un fichaje por el Arsenal supondría que Pedro siguiera los pasos de Kai Havertz, que cambió con éxito el azul por el rojo para convertirse en una pieza fundamental del equipo de Mikel Arteta, que lucha por el título. Aunque los aficionados del Chelsea estarán desesperados por retener a su nuevo talismán, los posibles «grandes pasos» mencionados por Davis podrían estar relacionados con su deseo de ganar la Premier League. El talento y la habilidad técnica de Pedro encajarían a la perfección en el fluido sistema de ataque de los Gunners, aunque es indudable que el Chelsea se mostrará reacio a venderlo.
- Getty
Enfoque inmediato en medio de la difícil batalla europea
A pesar de los rumores sobre su traspaso, Pedro debe seguir centrándose en el terreno de juego, ya que el Chelsea busca salvar la temporada. Los Blues están luchando por asegurar una crucial cuarta posición en la Premier League que les garantice jugar en la élite del fútbol europeo el año que viene. Este esfuerzo en la liga nacional va en paralelo a una tarea monumental en Europa tras la devastadora derrota por 5-2 contra el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Con todo por hacer en el partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge, Pedro y sus compañeros tendrán que realizar una gran actuación para ayudar a orquestar una remontada milagrosa.
Anuncios