«Sigue adelante para dar grandes pasos»: Joao Pedro, del Chelsea, podría completar un extraordinario traspaso al Arsenal

Es precisamente este tipo de juego devastador lo que ha llamado la atención de quienes lo conocían mucho antes de que empezara a brillar en Stamford Bridge. Davis, su antiguo compañero en el Watford, ha seguido de cerca el explosivo progreso de su antiguo compañero de equipo y no le sorprende en absoluto su éxito, llegando incluso a predecir que pronto podría producirse un fichaje muy controvertido y espectacular.

Hablando sobre un posible fichaje por el Emirates, Davis declaró a talkSPORT: «Sí, sin duda [se podría ver]. Se ve su calidad en los entrenamientos. Incluso jugando con él, es brasileño, así que tiene ese talento y esa confianza en sí mismo que le hacen saber que es un jugador muy bueno. Además, es un buen tipo. No es irrespetuoso ni nada por el estilo; es una persona estupenda. Así que sí, definitivamente se ve que puede dar un gran salto adelante. Verlo ahora en el Chelsea es como... Incluso si se fuera al Arsenal o algo así, no me sorprendería; es muy bueno».