«Sientan el peligro»: Thierry Henry lanza una advertencia a los aspirantes al título de la Liga de Campeones tras la goleada del Barcelona al Newcastle

La victoria global por 8-3 del Barcelona sobre el Newcastle no solo le aseguró el pase en la Liga de Campeones, sino que ha reavivado la confianza en que el club está volviendo a la cima del fútbol mundial. El exdelantero Henry quedó impresionado por la actuación y señaló que el resultado ha causado una conmoción en la competición que no se puede ignorar.

Aunque en la primera parte contra los Magpies se vislumbraron algunos puntos débiles, los ajustes tácticos realizados en el descanso resultaron decisivos. Flick parece haber forjado un equipo que combina el estilo tradicional del Barça con una intensidad moderna e implacable que dejó al equipo de la Premier League completamente abrumado en los últimos compases.