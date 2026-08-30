Antes de comenzar su nueva etapa en San Sebastián, Fort aprovechó la ocasión para echar la vista atrás y recordar el camino que comenzó en su infancia y le llevó a ir ascendiendo en las categorías del Barcelona. El defensa reflexionó sobre el sueño de representar al club de su vida y la conexión duradera que mantendrá con el conjunto blaugrana.

«Nací a solo unos metros del Camp Nou, en una familia y en un barrio que sentían los colores del club como propios», escribió Fort en su Instagram. «Todo empezó a los siete años para aquel niño de Les Corts que jugaba en la plaza del barrio y que acabaría vistiendo la camiseta del club que siempre había sentido como suyo.

«No hay palabras para expresar lo que ha significado para mí tener la fortuna de cumplir el sueño de mi familia y, por supuesto, el mío propio. Vestir estos colores, ganar títulos y llevar este escudo en el pecho durante 13 años ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, porque soy, y siempre seré, culer.

«Muchas gracias a todos los que han formado parte de estos años, a las personas que me apoyaron sin dudar y a las que siguen haciéndolo cada día. Ahora me toca seguir mi camino lejos de casa, pero siempre llevaré conmigo los valores del Barça, todo lo que me ha enseñado este club y el orgullo de haber crecido aquí».

«Hasta pronto, culers».



