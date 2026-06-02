En retrospectiva, los distintos lugares de alojamiento suelen servir como sinónimo del triunfo o el fracaso de la selección alemana en los grandes torneos. El «espíritu de Spiez» impulsó el primer título en 1954, y el exótico Campo Bahía aportó la cuarta estrella en 2014. En cambio, el antiguo sanatorio soviético de Vatutinki en 2018 y el Zulal Wellness Resort en 2022, ambos en zonas desoladas, tuvieron un efecto negativo.
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«Siempre se trataba de las esposas de los jugadores»: cuando la selección alemana se destrozó a sí misma en Estados Unidos durante el Mundial de 1994
La comitiva de la DFB se aloja en The Graylyn Estate, en Winston-Salem, Carolina del Norte, a medio camino entre Nueva York y Miami. Aunque está en una zona aislada, el hotel, inspirado en un castillo medieval, resulta visualmente atractivo.
La presentadora Laura Wontorra visitó el lugar para un documental y admitió: «Es una elección interesante, pero allí solo se puede preparar y concentrarse, no hay nada más».
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Durante el Mundial de 1994, la delegación de la DFB se alojó a las afueras de Chicago.
A diferencia de la sede de la DFB en el único Mundial celebrado en Estados Unidos (1994), un capítulo oscuro del fútbol alemán marcado por el gesto obsceno de Stefan Effenberg y la eliminación en cuartos ante Bulgaria, el nuevo hotel ofrece un ambiente más favorable. En aquella ocasión, la selección se alojó en el Golfhotel Oak Brook, cerca de Chicago.
El seleccionador Berti Vogts llegaba presionado tras el título de 1990 y las expectativas creadas por Franz Beckenbauer, quien había asegurado que Alemania sería «imbatible durante años» tras integrar a los jugadores de la RDA. En la Euro 1992 Alemania perdió la final contra Dinamarca, por lo que se esperaba que al menos retuviera el título mundial.
Alemania debutó en el Soldier Field de Chicago, muy cerca del hotel, y allí venció 1-0 a Bolivia. Este martes la delegación viajó a Chicago para entrenar, y el sábado jugará en el Soldier Field el último amistoso contra la anfitriona, Estados Unidos. En 1994, Alemania debutó ahí con un 1-0 sobre Bolivia.
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Lothar Matthäus: «No me interesa lo que diga la mujer de un jugador»
Aparte de este resultado, en el Golfhotel Oak Brook había pocos motivos para alegrarse: el ambiente se veía empañado por un calor insoportable y por disputas internas. Vogts perdía cada vez más el control sobre sus indisciplinados jugadores. En el centro de los debates estaban las esposas de los jugadores, o más bien sus roles y privilegios.
Bajo el título «Siempre se trataba de las esposas de los jugadores», Andreas Möller recordó más tarde en una columna para el Zeit: «Dentro del equipo había muchos conflictos. El ambiente era malo. No se podía comparar con el Mundial de 1990. En aquel entonces, todo encajaba a la perfección». En 1994, «algunos jugadores querían que sus esposas estuvieran presentes en todo. En aquel entonces nos entreteníamos con tonterías».
Los roces empezaron antes incluso de la concentración: Stefan Effenberg quería llevar a su familia a la fiesta de bienvenida y otros se opusieron. Mientras tanto, Bianca, esposa de Bodo Illgner, exigió públicamente comida y alojamiento gratis en el hotel del equipo. «Bodo es el número uno y no su mujer. Ella tiene que aceptarlo de una vez por todas», sentenció Thomas Helmer. Y el capitán Lothar Matthäus replicó: «No me interesa lo que diga la mujer de un jugador».
Al final, mujeres y niños se alojaron en el cercano hotel The Drake; se dice que Lolita, entonces esposa de Matthäus, no siempre respetó esa norma. Hoy, la presencia de las esposas en el hotel del equipo no se discute, aunque el seleccionador Julian Nagelsmann planea permitirles acceso solo en los días libres tras los partidos.
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Tras la marcha de Effenberg, un torneo de golf provocó cierto revuelo
En 1994, Alemania empató 1-1 con España y luego venció 3-2 a Corea del Sur, clasificando primera de grupo. El partido en Dallas se jugó con unos 40 grados, pero el calor no fue el único problema. El partido quedó marcado por el legendario lapsus de Stefan Effenberg.
Tras un partido irregular, Vogts lo sustituyó en la segunda parte. Los aficionados alemanes lo abuchearon, y él les mostró el dedo corazón, al menos según algunos testigos. No existen vídeos ni fotos del gesto. Aunque Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Matthäus e Illgner lo apoyaron, Vogts y el presidente de la DFB, Egidius Braun, lo expulsaron de la selección.
Effenberg aprovechó para tomarse unas largas vacaciones con su familia en EE. UU. Sin embargo, la calma no llegó al hotel de la selección, el Oak Brook: justo antes de los octavos contra Bélgica se celebró en su campo de golf un torneo con 1000 jugadores y sus acompañantes. Aun así, Alemania venció a Bélgica pero cayó sorpresivamente ante Bulgaria en cuartos, cerrando un loco viaje por Estados Unidos.