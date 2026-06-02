«Siempre se trataba de las esposas de los jugadores»: cuando la selección alemana se destrozó a sí misma en Estados Unidos durante el Mundial de 1994

Aparte de este resultado, en el Golfhotel Oak Brook había pocos motivos para alegrarse: el ambiente se veía empañado por un calor insoportable y por disputas internas. Vogts perdía cada vez más el control sobre sus indisciplinados jugadores. En el centro de los debates estaban las esposas de los jugadores, o más bien sus roles y privilegios.

Bajo el título «Siempre se trataba de las esposas de los jugadores», Andreas Möller recordó más tarde en una columna para el Zeit: «Dentro del equipo había muchos conflictos. El ambiente era malo. No se podía comparar con el Mundial de 1990. En aquel entonces, todo encajaba a la perfección». En 1994, «algunos jugadores querían que sus esposas estuvieran presentes en todo. En aquel entonces nos entreteníamos con tonterías».

Los roces empezaron antes incluso de la concentración: Stefan Effenberg quería llevar a su familia a la fiesta de bienvenida y otros se opusieron. Mientras tanto, Bianca, esposa de Bodo Illgner, exigió públicamente comida y alojamiento gratis en el hotel del equipo. «Bodo es el número uno y no su mujer. Ella tiene que aceptarlo de una vez por todas», sentenció Thomas Helmer. Y el capitán Lothar Matthäus replicó: «No me interesa lo que diga la mujer de un jugador».

Al final, mujeres y niños se alojaron en el cercano hotel The Drake; se dice que Lolita, entonces esposa de Matthäus, no siempre respetó esa norma. Hoy, la presencia de las esposas en el hotel del equipo no se discute, aunque el seleccionador Julian Nagelsmann planea permitirles acceso solo en los días libres tras los partidos.