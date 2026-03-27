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«Siempre ha sido un temor»: el regreso de Frank Lampard al Chelsea podría hacerse realidad, ya que el exdelantero del Coventry admite que no se puede descartar una tercera etapa como entrenador de los Blues
Lampard ha recuperado su reputación como entrenador en el Coventry
Tras haber disputado 648 partidos con el Chelsea como jugador —en los que marcó 211 goles y conquistó títulos de la Premier League, la Liga de Campeones y la Europa League—, era inevitable que los lazos emocionales con el oeste de Londres acabaran llevando a Lampard de vuelta por ese camino en algún momento.
Tras demostrar su valía en el Derby, el Chelsea le llamó en el verano de 2019. Su etapa solo duró hasta enero de 2021, ya que le resultó difícil conseguir resultados y rendimientos constantes. En abril de 2023 se le lanzó una sorprendente llamada de socorro a Lampard.
Asumiendo el papel de entrenador interino en Stamford Bridge, un difícil mandato de 11 partidos se saldó con ocho derrotas y solo una victoria. Lampard permaneció alejado de los banquillos hasta que regresó a la Championship con el Coventry en noviembre de 2024.
Allí ha realizado un trabajo brillante, llevando a los Sky Blues a lo más alto de la tabla de la segunda división, en su intento por poner fin a un exilio de 25 años de la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, aún está por ver si Lampard se hará cargo del equipo en la élite, ya que se está barajando otra etapa en el Chelsea, mientras el futuro del actual entrenador de los Blues, Liam Rosenior, se ve en entredicho.
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¿Podría Lampard volver al Chelsea para ejercer de entrenador por tercera vez?
Cuando se le preguntó si existía algún temor a que Lampard se marchara, Morrison —en declaraciones a Freebets.com, la página web de ofertas de apuestas para el Mundial— declaró a GOAL en una entrevista exclusiva: «Siempre existe el temor de que Frank Lampard pueda irse al Chelsea. Creo que Frank Lampard es un entrenador brillante. El trabajo que ha realizado en el Coventry ha sido excepcional, para ser justos. Y, obviamente, todo el mundo sabe que Frank es una leyenda en el Chelsea por su carrera como jugador, pero lo ha hecho muy bien al ir al Coventry y llevar al equipo a donde está esta temporada: a un paso de volver a la Premier League.
«Siempre habrá rumores, y habrá montones de clubes interesados en Frank Lampard para que sea su entrenador. Incluso el [Crystal] Palace probablemente se fijará en Frank Lampard este verano. Su cotización va a estar por las nubes en este momento. Hay que darle todo el mérito: ha estado excepcional desde que llegó al Coventry».
El Coventry sabe que es probable que Lampard despierte interés
Aunque la «popularidad» de Lampard está por las nubes en estos momentos, mientras los Sky Blues aspiran a saborear la gloria del título en 2026, este técnico de 47 años lleva suficiente tiempo en el mundo del fútbol como para saber que las opiniones pueden cambiar rápidamente. Si el Coventry tuviera un mal comienzo en la Premier League la próxima temporada, se le harían preguntas más incómodas al hombre que ocupa el banquillo.
Teniendo esto en cuenta, Morrison añadió, cuando se le presionó sobre la necesidad de aprovechar las oportunidades cuando se presentan —en lugar de esperar y confiar en que todo salga bien—: «Hay que aprovechar las oportunidades. Así que creo que si alguien como el Chelsea vuelve a llamar a su puerta, le resultará difícil rechazarlo, aunque ahora mismo sea leal al Coventry.
«Y el Coventry probablemente lo sabría, pero así es el fútbol, porque estas oportunidades no siempre se repiten. Pero, en este momento, todo son rumores, ¿no? Creo que está totalmente centrado en conseguir el ascenso del Coventry a la Premier League y en volver a ser entrenador de la Premier League».
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Se están preparando planes de fichajes a medida que se acerca el ascenso
Si los Sky Blues quieren dar ese paso, con Lampard aún al mando, habrá que invertir mucho dinero en el mercado de fichajes de verano, ya que equipos como el Sunderland y el Leeds demostrarán en la temporada 2025-26 lo que se puede lograr con una política de fichajes inteligente.
Morrison, que pasó dos años en el Coventry entre 2008 y 2010, continuó diciendo: «El presidente tiene que gastar dinero. Si no lo hace, va a ser una temporada larga y el entrenador estará descontento. Hay que ir y invertir. Por mucho que los jugadores que te han llevado hasta aquí hayan hecho un trabajo brillante, necesitas una plantilla amplia para competir en la Premier League. El salto de la Championship a la Premier League es enorme.
«Ya has visto cómo ha gastado el Sunderland, cómo ha gastado el Leeds. Ambos equipos parecen que van a mantenerse esta temporada; bueno, el Sunderland ya se ha mantenido definitivamente. El Leeds sigue en la lucha, pero sigo pensando que se las arreglará. Y hay que gastar dinero para competir con estos grandes clubes. El Sunderland fichó a jugadores excepcionales y ahora está en la mitad superior de la tabla. Ha sido una temporada excepcional. Así que sí, si el Coventry asciende, creo que saben que tendrán que gastar algo de dinero».
Al Coventry le quedan siete partidos por disputar esta temporada. El primero de ellos enfrentará al Derby, que hará un breve desplazamiento desde el este hasta West Midlands el 3 de abril. El equipo de Lampard cuenta con nueve puntos de ventaja en lo más alto de la tabla y 11 sobre el Ipswich, tercero, lo que significa que está a solo unos cuantos resultados positivos de sellar el ascenso automático.