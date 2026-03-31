Así, el seleccionador de los Three Lions, Thomas Tuchel, no podrá contar para el partido amistoso del martes por la noche contra Japón (20:45 h) con las cuatro estrellas del Arsenal: Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze, quienes, o bien abandonaron la concentración de la selección antes de tiempo y regresaron a Londres, o bien ni siquiera llegaron a incorporarse al grupo.
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«Si yo fuera Harry Kane, sacaría el tema a colación»: un exjugador de la selección nacional lanza un mensaje claro al delantero del Bayern de Múnich
Dado que los jugadores del Arsenal Martin Zubimendi (España), Piero Hincapié (Ecuador), William Saliba (Francia), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Noruega), Jurrien Timber (Países Bajos) y Leandro Trossard (Bélgica) no están disponibles para sus respectivas selecciones nacionales por diferentes motivos, Agbonlahor sospecha que hay algo más detrás.
Aunque puede entender que al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, le gustaría tener a todos los jugadores lo más en forma y listos para jugar posible en la recta final de la temporada, esto se hace a costa de las selecciones nacionales, que a su vez tendrían problemas de cara al próximo Mundial.
«Simplemente no me parece bien que los jugadores renuncien a los partidos internacionales. Es un honor jugar para tu país. Para mí, eso simplemente no encaja», se quejó Agbonlahor en talkSPORT, dirigiéndose directamente al capitán de Inglaterra, Kane: «Si yo fuera Harry Kane, abordaría el tema y diría: "Vamos, chicos, no volvamos a caer en la situación de hace cuatro o cinco años, cuando los jugadores se retiraban constantemente"».
En el peor de los casos, se podría incluso plantearse consecuencias de gran alcance para los jugadores que se ausentaran deliberadamente de los partidos internacionales. «Te perderás el próximo partido de la Premier League si renuncias a jugar con la selección. Te digo una cosa: los jugadores dejarán de ausentarse», afirmó Agbonlahor.
- (C)Getty Images
Tuchel confirma las lesiones de Saka y Rice
Al menos en el caso de Rice y Saka, Tuchel había explicado en una rueda de prensa que ambos presentaban una lesión leve y que, por lo tanto, no estaban en condiciones de jugar. «Se sometieron a un reconocimiento médico y estaban deseando jugar, solo para dejar las cosas claras», subrayó el alemán. «Estaban deseando participar. Pero simplemente no tenía sentido correr ese riesgo».
Quizá habría sido posible alinearlos más adelante en la temporada, pero dado que el Arsenal sigue en liza en tres competiciones, el riesgo habría sido demasiado alto: «Quizá, si hubiera sido el último partido de la temporada, los hubiéramos mantenido y lo hubiéramos intentado todo. Pero en este momento de la temporada simplemente no tenía sentido. El riesgo de que empeorara era demasiado grande», afirmó Tuchel.