«Si yo fuera Harry Kane, sacaría el tema a colación»: un exjugador de la selección nacional lanza un mensaje claro al delantero del Bayern de Múnich

Dado que los jugadores del Arsenal Martin Zubimendi (España), Piero Hincapié (Ecuador), William Saliba (Francia), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Noruega), Jurrien Timber (Países Bajos) y Leandro Trossard (Bélgica) no están disponibles para sus respectivas selecciones nacionales por diferentes motivos, Agbonlahor sospecha que hay algo más detrás.

Aunque puede entender que al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, le gustaría tener a todos los jugadores lo más en forma y listos para jugar posible en la recta final de la temporada, esto se hace a costa de las selecciones nacionales, que a su vez tendrían problemas de cara al próximo Mundial.

«Simplemente no me parece bien que los jugadores renuncien a los partidos internacionales. Es un honor jugar para tu país. Para mí, eso simplemente no encaja», se quejó Agbonlahor en talkSPORT, dirigiéndose directamente al capitán de Inglaterra, Kane: «Si yo fuera Harry Kane, abordaría el tema y diría: "Vamos, chicos, no volvamos a caer en la situación de hace cuatro o cinco años, cuando los jugadores se retiraban constantemente"».

En el peor de los casos, se podría incluso plantearse consecuencias de gran alcance para los jugadores que se ausentaran deliberadamente de los partidos internacionales. «Te perderás el próximo partido de la Premier League si renuncias a jugar con la selección. Te digo una cosa: los jugadores dejarán de ausentarse», afirmó Agbonlahor.