«Si tengo que matarte, lo haré»: la estrella del Real Madrid deja a un lado su amistad con Michael Olise, del Bayern de Múnich, en la Liga de Campeones

Si el jugador de 23 años sale al campo contra el Múnich, es muy probable que se enfrente al extremo derecho del Bayern, Olise. En el Real Madrid juega tanto en el centro del campo como en el lateral izquierdo de la defensa, por lo que se enfrentaría a un gran reto. Y es que Olise está en plena forma: en 39 partidos oficiales esta temporada ha marcado 16 goles y ha dado 27 asistencias.

El exjugador del Real Madrid Sami Khedira también está muy impresionado. «El Bayern cuenta con Michael Olise, probablemente el mejor extremo del mundo en la actualidad», declaró entusiasmado el campeón del mundo de 2014 en Sport Bild.

Las especulaciones de que el Real Madrid podría haberle echado el ojo al jugador de 24 años le parecen lógicas: «Si el Real Madrid no se planteara seriamente fichar a Olise, sería muy sorprendente. Olise encaja en la filosofía del club. El Real Madrid no quiere gastar mucho dinero en estrellas veteranas ya consolidadas, sino invertir en jugadores con potencial de desarrollo a los que aún les queden al menos entre seis y ocho años de carrera.

Por eso, el paquete completo del exjugador del Crystal Palace es «de primera».

La esperada aparición de Olise en el Bernabéu tendrá lugar el martes por la noche en el partido de ida de la Champions. Ocho días después, en el Allianz Arena, se decidirá cuál de los dos aspirantes al título se clasifica para las semifinales. Allí les espera el ganador del enfrentamiento entre el PSG, campeón del año pasado, y el Liverpool FC.