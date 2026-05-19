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«¡Si no me echan, me quedo!» - Lautaro Martínez quiere retirarse en el Inter tras desvanecerse las esperanzas de fichar por el Barcelona
El capitán promete lealtad absoluta
Lautaro ha decepcionado a sus pretendientes al anunciar que se quedará en el Inter hasta el final de su carrera. El delantero de 28 años, clave desde su llegada en 2018, ha jugado más de 350 partidos y, pese a las recientes consultas sobre su futuro, reafirmó su vínculo con el club y habló de sus planes tras colgar las botas.
- AFP
Lautaro quiere retirarse en San Siro
En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el capitán del Inter habló de su futuro.
Lautaro declaró: «Me gustaría retirarme aquí; si no me echan, me quedo. Tras colgar las botas no seguiré en el fútbol: desapareceré».
Se desvanecen las esperanzas de fichaje del Barcelona
La postura firme del delantero pone fin al interés del Barcelona, recién coronado campeón de La Liga, que había iniciado nuevos contactos con su entorno. El equipo de Hansi Flick veía a Lautaro como alternativa a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, tras frustrarse en 2020 un acuerdo de 12 millones de euros por temporada por restricciones financieras. No obstante, sacarlo de San Siro siempre fue muy improbable, pues en agosto de 2024 firmó una renovación de cinco años que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la Serie A.
- AFP
El héroe del Scudetto pone la mirada en el final de temporada
Tras anotar en la final de la Coppa Italia que el Inter ganó 2-0 al Lazio, se espera que Lautaro juegue el último partido liguero en Bolonia el sábado 23 de mayo. El capitán, autor de 17 goles y seis asistencias en 29 partidos de Serie A durante la campaña del Scudetto, está vinculado al club hasta 2029. Su lealtad pública respaldará a la directiva ante cualquier oferta europea este verano.