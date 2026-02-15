Getty
Traducido por
«¡Si no ganaba, se ponía a llorar!». Cristiano Ronaldo siempre ha sido un mal perdedor, según explica su excompañero en el Manchester United y la selección portuguesa, que describe la mentalidad del mejor jugador de todos los tiempos
Cómo la superestrella portuguesa Ronaldo se convirtió en el mejor de todos los tiempos
Ronaldo comenzó su carrera en las filas del Sporting, en su país natal, donde su evidente potencial llamó la atención por primera vez en Lisboa. Nani también formó parte de las categorías inferiores del club, lo que le permitió ser testigo de los primeros pasos hacia el estrellato.
No todo fue fácil para el futuro ganador del Balón de Oro, ya que Ronaldo tuvo que aprender importantes lecciones de dolorosos reveses. En última instancia, estos le ayudaron a convertirse en el jugador que es hoy, con el mejor jugador portugués de todos los tiempos todavía en plena forma a sus 41 años.
- Getty Images
Las primeras decepciones dejaron a Ronaldo en lágrimas.
Nani nunca tuvo ninguna duda de que su compatriota se convertiría en un icono mundial, ya que su incansable ritmo de trabajo se hizo notar desde muy joven. El exjugador del Sporting y del United respondió a FourFourTwo cuando le preguntaron si Ronaldo estaba destinado a la grandeza cuando era un adolescente ilusionado: «En aquel momento no pensábamos en nada de eso, simplemente jugábamos y nos divertíamos.
Teníamos la ambición y el sueño de que algún día podríamos convertirnos en futbolistas profesionales, pero también sabíamos que, hasta que realmente lo consigues, no es más que una ilusión. Al final, todo sucedió muy rápido: surgieron oportunidades y no las dejamos escapar. Ese espíritu de sacrificio que teníamos a una edad tan temprana fue clave».
Nani añadió: «Incluso de niño, ya destacaba por encima de todos los demás. Sabía exactamente lo que quería. Cristiano vivía el fútbol con una enorme pasión: si no ganaba o las cosas no salían bien, lloraba. Eso demostraba lo comprometido que estaba y la intensidad con la que vivía el juego».
Ronaldo, respaldado para alcanzar los 1000 goles y prolongar su carrera
Ronaldo cuenta ahora con títulos de la Premier League, La Liga, la Serie A, la Champions League, la Eurocopa y la Liga de Naciones, además de cinco Balones de Oro y un sinfín de entradas en los libros de historia.
Todavía tiene objetivos que alcanzar, con un hito notable ahora a su alcance. Nani ha dicho anteriormente: «Alcanzará los 1000 goles fácilmente, no tengo ninguna duda. Es un hito importante para él, algo que lleva años teniendo en mente.
Quiere alcanzar los 1000 goles documentados, porque otros jugadores como Pelé o Romario afirmaron haber alcanzado esas cifras, pero no todos sus goles quedaron registrados. Cristiano podría hacer una película con todos los suyos. Lo conseguirá, aunque tenga que ir a la liga profesional más baja del mundo para hacerlo. Pero no será necesario».
Nani añadió sobre la longevidad de Ronaldo, con la posibilidad de que siga jugando durante algunos años más: «Nada me sorprende. Cristiano siempre ha sabido exactamente lo que quería: cuando tienes tan claras tus prioridades y cuentas con el apoyo adecuado a tu alrededor, todo se vuelve más fácil.
Esa negativa a rendirse es lo que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso ahora, a los 40 años, sigue sorprendiendo a la gente, pero a mí no. Espero que mantenga el mismo nivel que mostró en la fase de clasificación y se convierta en un jugador importante para Roberto Martínez en el Mundial: los goles no desaparecen».
Nani es uno de los que ha sugerido que el Mundial de 2026 podría no ser el último torneo internacional de Ronaldo. Dijo: «Espero que juegue en la Eurocopa. Eso dependerá de cómo se sienta físicamente, de si las lesiones le respetan y de si encuentra la motivación para seguir compitiendo como lo ha hecho durante más de 20 años. Pero si alguien puede hacer algo tan extraordinario como jugar la Eurocopa a los 43 años, ese es Cristiano».
- Getty
Rumores sobre traspasos: se baraja un fichaje por la MLS tras la huelga de la Liga Profesional Saudí
Muchos apuestan por que Ronaldo seguirá jugando hasta los 50 años, ya que no hay razón para que se retire mientras siga rindiendo al máximo nivel. Últimamente se ha especulado con otro nuevo reto, ya que se rumorea que CR7 podría fichar por otro equipo, posiblemente para unirse a Lionel Messi en la MLS, tras su huelga con el Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí.
Anuncios