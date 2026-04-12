Tras la derrota 0-1 del BVB ante el Bayer Leverkusen, el exinternacional y comentarista de Sky defendió al delantero, que dejará el equipo gratis al final de la temporada.
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«Si las cosas no salen bien, la culpa es de Brandt»: Hamann se retracta respecto a la estrella del BVB. ¿Se marchará al extranjero tras dejar el Borussia Dortmund?
«Ya lo he criticado alguna vez. Quizá sea un símbolo de lo que nos preguntamos desde hace años: ¿Hace el Dortmund lo suficiente para triunfar?», dijo Hamann, y añadió: «A veces lo sacan del grupo cuando se podría exigir más a todos. Pero se decía: «Mira, Brandt, otra vez Brandt».
Sin embargo, la separación en verano es la mejor solución para ambas partes, explicó Hamann. El jugador de 29 años solía ser el chivo expiatorio cuando el equipo no cumplía las expectativas. La tónica general: «Si las cosas no salen bien, la culpa es de Brandt».
El veterano entrenador del Friburgo, Christian Streich, coincidió: «A menudo se le criticaba. De joven pensaba que podía dar más. En Dortmund mejoró, pero a veces sus movimientos lo hacen parecer lento».
Además, lo definió como «un gran jugador que se ha dejado la piel por el equipo», algo que, a su juicio, se ha pasado por alto en las valoraciones. «Aunque no lo conozco mucho, quería decírselo», añadió.
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Un futuro incierto: Brandt se plantea ir al extranjero
El futuro de Brandt, figura del Dortmund ante su exequipo, el Leverkusen, aún es incierto. «Hay muchas ideas, pero no todas son buenas; tampoco hay que precipitarse», admitió, y reconoció que baraja marcharse al extranjero. «Con el partido de hoy quedan seis jornadas. No sería justo para el club que viajara por Europa hablando con otros equipos».
Sin embargo, seguir en la Bundesliga no está descartado. «No descartaría nada, pero tengo preferencias. Hay una o dos ideas, pero todo a su debido tiempo», añadió. En el pasado ya hubo rumores sobre el interés del SV Werder Bremen.
Se mencionó un regreso al Werkself tras las palabras del director general del Leverkusen, Fernando Carro, quien coqueteó con Brandt al anunciar su despedida del BVB. Sin embargo, el director deportivo Simon Rolfes descartó poco después un regreso. «Soy escéptico con las repatriaciones. En esa posición contamos con Ibo Maza, un jugador fantástico que va a evolucionar de manera excelente en los próximos años. Por eso, Julian no será una opción para nosotros», afirmó.
Brandt ya lleva más de 300 partidos con el BVB a sus espaldas
Si Brandt juega los cinco partidos que quedan, llegará a 307 encuentros y 57 goles.
Sin embargo, Brandt asegura que aún no se siente sentimental: «Tal vez después llegue la nostalgia, pero ahora no me veo en una gira de despedida». A continuación, añadió con cierta melancolía: «Al final, todo en la vida llega a su fin en algún momento. Son todos chicos con los que me gusta compartir el campo. Llegué aquí hace siete años. De los jugadores que estaban entonces, ya no queda ninguno. Creo que sí que se me pondrá la piel de gallina cuando sea la última vez».