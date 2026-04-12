«Si las cosas no salen bien, la culpa es de Brandt»: Hamann se retracta respecto a la estrella del BVB. ¿Se marchará al extranjero tras dejar el Borussia Dortmund?

«Ya lo he criticado alguna vez. Quizá sea un símbolo de lo que nos preguntamos desde hace años: ¿Hace el Dortmund lo suficiente para triunfar?», dijo Hamann, y añadió: «A veces lo sacan del grupo cuando se podría exigir más a todos. Pero se decía: «Mira, Brandt, otra vez Brandt».

Sin embargo, la separación en verano es la mejor solución para ambas partes, explicó Hamann. El jugador de 29 años solía ser el chivo expiatorio cuando el equipo no cumplía las expectativas. La tónica general: «Si las cosas no salen bien, la culpa es de Brandt».

El veterano entrenador del Friburgo, Christian Streich, coincidió: «A menudo se le criticaba. De joven pensaba que podía dar más. En Dortmund mejoró, pero a veces sus movimientos lo hacen parecer lento».

Además, lo definió como «un gran jugador que se ha dejado la piel por el equipo», algo que, a su juicio, se ha pasado por alto en las valoraciones. «Aunque no lo conozco mucho, quería decírselo», añadió.